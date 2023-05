Agustina superó al verdinegro

Social no mostró su mejor versión y careció de caudal futbolístico, perdiendo en su visita a Agustina por 2 a 0 en un partido de escasas situaciones y muy friccionado en el sector medio.

El local fue contundente y en los primeros minutos sacó la diferencia, aprovechando una serie de desinteligencias y distracciones del verdinegro apenas iniciado el encuentro.

Federico Eizaguirre, metió dos estocadas desde el arranque y puso en ventaja a Agustina antes de los primeros cinco minutos, mediante un par de incursiones por el sector izquierdo, el centro al área y la llegada del goleador juninense para marcar a los 4 y 5 minutos, ante el desconcierto del elenco ascensionense.

El equipo de German Cheddad intentó recuperarse y asumir el protagonismo del partido, pero se encontró con un rival firme y luchador en todos los sectores del campo de juego, que logró neutralizar las acciones ofensivas, a pesar del manejo criterioso de Nacho Gil Rivero, quien asumió la conducción del equipo, sumado al empuje de Sata Alvarez y Sebastián Sequeira en el ataque.

Agustina tuvo un contragolpe que pudo haber definido el partido, pero la definición del delantero Matías Quintana pegó en el travesaño, mientras que el verdinegro no pudo aprovechar la oportunidad de descontar ante del cierre de la etapa inicial.

En el complemento, el partido se hizo muy luchado en el sector medio y prácticamente no se registraron ocasiones claras de peligro. Social manejó la pelota y tuvo el control de las acciones, pero no pudo inquietar al arco defendido por Pato Bilos, dado que la defensa local se mantuvo firme con un gran trabajo de los centrales Carnelli y Martingorena.

El ingreso de Guille González le dio más vértigo y profundidad al ataque del verdinegro, pero no pudo llegar con claro peligro a pesar de ser dueño absoluto de la pelota ante un rival que le cedió la iniciativa y terminó defendiéndose hasta el pitazo final de Jesús Olguín, asegurando una muy festejada victoria por Agustina.