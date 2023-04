Los equipos de Singlar Club y Club Social de Ascensión participaron en la segunda fecha de la Liga Regional de Hockey Femenino, que se disputó el pasado domingo en las instalaciones del Club Independiente de Junín, con las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Primera.

En la oportunidad, los representativos del Club Social alcanzaron los siguientes resultados:

Categoría Sub 10: Social 5 – Circulo 0. Social 0 – Colonial 0

Categoría Sub 12: Social 0 – 12 de Octubre 2. Social 1 Newbery 0

Categoría Sub 16: Social 0 – Teodelina 2. Social 1 – Independiente 1. Social 0 – Singlar 1

Categoría Sub 18: Social 1 – Arenales 1. Social 4 – Circulo 1

En tanto que los equipos de Singlar Club lograron los resultados que se detallan a continuación:

Categoría Sub 10: Singlar 2 – Independiente (J) 2. Singlar 0 – 12 de Octubre 2

Categoría Sub 12: Singlar 2 – Teodelina 2. Singlar 0 – Arenales 6

Categoría Sub 14: Singlar 2 – Teodelina 0. Singlar 3 – Círculo (Colon) 0.

Categoría Sub 16: Singlar 1 – Social 0. Singlar 0 – 12 de Octubre 3.

Categoría Sub 18: Singlar 2 – Unión (Carabelas) 1. Singlar 4 -Sarmiento (Vedia) 1.

