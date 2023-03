Con enorme repercusión y notable concurrencia, se puso en marcha la Liga Regional de Hockey para categorías infantiles, juveniles y primera, organizado por el Club Social Dep. Ascensión.

La primera fecha se disputó en las instalaciones del Club 12 de Octubre de Ferré, donde se dio cita una gran cantidad de publico, muchas familias y representativos de distintos clubes del distrito y la región, entre los que figuran: Social de Ascensión, Singlar Club, Newbery de Rojas, 12 de Octubre de Ferre, Colonial de Ferre, Arenales FC, Sarmiento de Vedia, Circulo de Colón, Independiente de Junín y Club Carabelas.

El certamen se inició con un excelente nivel y amplio entusiasmo de los equipos que corresponden a las categorías de sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y Primera. En tanto que también participan las divisionales infantiles de manera recreativa.

El torneo tendrá continuidad con la segunda fecha que se disputará el 16 de abril en el Club Independiente de Junín.