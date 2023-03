En una muestra del notable impulso que viene alcanzando el Hockey Femenino, se viene una importante Liga Regional de categorías infantiles, juveniles y primera, organizado por el Club Social Dep. Ascensión.

La Liga de Hockey Femenino contará con la participación de equipos del distrito de General Arenales y de la zona, entre los que figuran: Social de Ascensión, Singlar Club, Newbery de Rojas, 12 de Octubre de Ferre, Colonial de Ferre, Arenales FC, Sarmiento de Vedia, Circulo de Colón, Independiente de Junín y Club Carabelas.

El certamen se jugará una vez al mes y abarca las categorías de sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y Primera. En tanto que también participaran las divisionales infantiles de manera recreativa.

El sorteo de la programación de partidos se realizó el pasado sábado en las instalaciones del Campo de Deportes del Club Social con la presencia de la mayoría de los representantes de los clubes que confirmaron la participación en un relevante campeonato regional.

El Club Social tomó la iniciativa y después de tantos años y de tanta labor, se pudo gestar una liga de nivel regional con el acompañamiento de todos los clubes y el apoyo incondicional de los dirigentes de la entidad verdinegra hacia una disciplina que sigue creciendo.

Cronograma de Partidos

26/3 – Sede: 12 de octubre Ferré

16/4 – Sede: Independiente de Junín

7/5 – Sede: Colonial Ferré

4/6 – Sede: Teodelina Hockey Club

2/7 – Sede: Carabelas

6/8 – Sede: Círculo de Colón

3/ 9 – Sede: Singlar Ascensión

1 /10 – Sede: Sarmiento de Vedia

5/ 11 – Sede: Newbery de Rojas

26 / 11 – Sede: Social Ascensión