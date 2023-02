El Club Social Dep. Ascensión apuesta a una disciplina de notable auge y que se refleja en la gran cantidad de participantes en las distintas categorías. En efecto, el Hockey Femenino continua su amplio desarrollo en la entidad verdinegra con un nuevo e interesante proyecto que apunta a consolidar esta propuesta deportiva.

El pasado jueves 16 de febrero se iniciaron los entrenamientos para las categorías juveniles y Mamis con la presentación de los nuevos entrenadores, Jorge Mendoza, Magalí Carini Gil y Karen Nuñez. En tanto que el 2 marzo arrancar las prácticas paras las divisionales infantiles.

Las categoría sub 10 y sub 12 a cargo de Magali Carini Gil, mientras que Karen Núñez coordinará a categorías infantiles y Jorge Mendoza retorna al club para dirigir a las divisionales juveniles desde la Sub 14 hasta Mamis.

El entrenador remarcó: “muy contento de volver a este club que tantas alegrías me dio y esperamos tener un buen año de trabajo. Estamos convocando a quienes se quieran sumar porque todas las chicas son bienvenidas”.

“Estamos trabajando en torno a una liga que va a ser muy competitiva. Estamos apuntando a esto y esperamos que salga todo bien, dado que tenemos un buen nivel competitivo y vamos a seguir adelante, fortaleciendo esta disciplina deportiva”, agregó.

Social tiene programado encaminar la organización de una competencia a nivel local, tipo liga, a fin de motivar e incentivar a las chicas y niñas que vienen desarrollando este deporte con gran entusiasmo y esperan competir en distintos ámbitos durante la temporada.