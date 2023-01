A través de un Proyecto de Declaración, la Senadora Provincial, Dra. Erica Revilla, manifestó su enorme preocupación por la grave situación que atraviesan los productores agropecuarios bonaerenses generada por una sequía que ha producido pérdidas irreparables e irrecuperables, perjudicando a las distintas cadenas que comprenden a la Agroindustria.

Asimismo, la legisladora arenalense consideró que se requiere al Poder Ejecutivo provincial que, en coordinación con las autoridades nacionales correspondientes, adopten todas las medidas que estén a su alcance para apoyar y acompañar a los productores afectados.

Mediante una iniciativa, presentada al Honorable Senado Bonaerense, la Dra. Erica Revilla, manifiesta una enorme preocupación por la grave situación que atraviesan los productores agropecuarios bonaerenses producida por una sequía que ha generado pérdidas irreparables perjudicando a las distintas cadenas que comprenden a la Agroindustria.

Entre los fundamentos, la legisladora sostiene que la sequía está golpeando fuertemente en el campo bonaerense, generando angustia y desesperanza en los productores, agobiados por los mandos rindes, la falta de lluvia y las altas temperaturas.

“Durante el mes de octubre del año 2022 presente en esta Honorable Cámara diversos proyectos tendientes a requerir al gobierno provincial la convocatoria de forma urgente de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires para analizar la grave situación que atravesaban muchos distritos del interior bonaerense, y se procediera en cada caso puntual a declarar la respectiva emergencia que permita avanzar con las medidas que el marco normativo existente faculta, entre las cuales podemos mencionar acceder a diferentes líneas de créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como así también a diferentes beneficios impositivos y fiscales en el orden provincial y nacional (prórroga y/o eximición del impuesto inmobiliario Rural, suspensión de ejecuciones fiscales, deducción de ganancias, diferimiento del vencimiento general de las obligaciones impositivas del pago y/o anticipos sobre bienes personales y a la ganancia mínima presunta, entre otras)”, expresa en los fundamentos.

Asimismo, refleja que “dado que la situación desde el mes de octubre hasta la actualidad se ha complejizado enormemente es que consideramos de extrema necesidad requerir al gobierno provincial que junto al gobierno nacional extremen todas las medidas que estén a su alcance dado que las pérdidas no solo se dan en el sector agrícola, ya que en sector ganadero la sequía genera el achicamiento de los campos para su pastura, además de que en días de intenso calor como los que estamos viviendo en este mes de enero un animal adulto puede consumir hasta 80 litros de agua, lo cual demuestra la preocupación en toda la cadena agropecuaria.

“La vigencia en la Argentina del fenómeno atmosférico de La Niña durante todo 2022 generó que el año pasado haya sido el octavo más seco de toda la historia, lo cual se notó con mayor gravedad en sectores del Litoral y la región pampeana, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos del SMN, para el primer trimestre de este año hay un 50% de posibilidades de que La Niña continúe vigente con su consecuencia de sequía y altas temperaturas, y todo indica que el primer trimestre de 2023 seguirá con altas temperaturas. Los cultivos de granos gruesos, el maíz y el sorgo dentro de los cereales y el girasol, la soja, así como el maní, catalogados como oleaginosas, son los más afectados; aunque la producción pecuaria también se ve afectada y se refleja en el mercado con los precios a futuro que se están convalidando por valores superiores a los de la venta disponible en la actualidad”, agregó la senadora.

En la misma línea, manifiesta que “las pérdidas son realmente tristes y alarmantes, en la zona agrícola núcleo, que comprende el sur de Santa Fe, el norte bonaerense y el sudeste de Córdoba no dejan de descontarse pérdidas a causa de la sequía o relevarse un agravamiento de la situación. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), allí ya se perdieron 80.000 hectáreas de maíz temprano (siembras de octubre-parte de noviembre) que “dejarán US$1500 por hectárea de pérdidas en campo alquilado y US$780 por hectárea en propio”. Según la organización, en maíz tardío (siembras de diciembre) “resta aún por sembrar un 12%. En las últimas tandas sembradas, por el atraso, ya estiman mermas de un 30% y pérdidas de casi US$350 por hectárea para campos alquilados”

“En este momento complejo y angustiante, es donde más se requiere la presencia del Poder Ejecutivo provincial en coordinación con el Gobierno Nacional acompañando al sector con medidas especiales que apoyen a los productores afectados de acuerdo a la magnitud de los perjuicios afrontados, dado que esta sequia no solo afecta a quienes invirtieron sino que directamente se constituye en un desastre a nivel país dado que como consecuencia de la misma se disminuirá drásticamente el ingreso de divisas, y es por ello que el Estado no puede permanecer ajeno ante una situación de extrema gravedad, por ello, debe actuar con la celeridad pertinente que el fenómeno climático requiere, intentando minimizar los riesgos y evitar las graves consecuencias económicas a las que se ven amenazados los productores rurales. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto favorable”, concluye la ex intendente de General Arenales.