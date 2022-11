A raiz denuncia realizada con fecha 15/11/22 en Sub Estación de Policía de Seguridad Ascensión, en virtud a que victima circunstancias se encontraba pernotando en interior finca morada, ignorados previo dañar vidrio de ventana ingresan ejerciendo violencia física y verbal, amedrentando a denunciante con arma de fuego tipo escopeta, sustrayendo una caja fuerte conteniendo en el interior suma de dinero no especificada) Victima ilesa.

Se Instruyó I.P.P. caratula epígrafe. Investigo. Intervención UFIJ Nro. 6 Dpto. Judicial Junín y Ayudantia Fiscal de G. Arenales.

*ACTUAL:* personal *DDI JUNIN, junto PSC G. Arenales GAD AVELLANEDA y GAD SAN MARTIN* tras de tareas investigativas de campo se determina la participación de varias personas entre ellos dos sujetos que se encuentran condena en U.P. 13 de Junín, solicitando 5 órdenes de allanamiento.

*OBJETIVO 1:* sito Barrio Libertador s/n localidad de San Martin (PBA), donde habita una femenina, la cual es identificada como participe del hecho, secuestrandose lo detallado ut-supra *OBJETIVO 2:* sito en Mazzini de Dock Sud (PBA), no encontrandose su morador, mismo resulta ser masculino (Profugo).

*OBJETIVO 3:* En domicilio de Ascensión (Partido Gral. Arenales) donde resulta moradora una femenina de 38 años de edad, investigada, se procede al secuestro detallado ut-supra, misma es Notificada Art. 60

*OBJETIVO 4:* Pabellón 7 celda 18 UP 13 de Junín, resultando interno Sujeto Masculino de (29), se procede al secuestro detallado ut-supra, mismo Not. Art. 60. Cpp.

*OBJETIVO 5:* Pabellón 7 celda 19 UP 13 Junín, resultando interno masculino de (19), se procede al secuestro detallado ut-supra, mismo tambien Not Art. 60. Cpp. Asímismo se procede al secuestro de vehículo chevrolet corsa dominio JJV 686 en via publica taller chapa y pintura sito calle Darwin Warnes localidad de Villa Crespo (Capital Federal), mismo posee PEDIDO SECUESTRO ACTIVO por Fiscalía en IPP 10169-22, el cual al momento del arribo de personal mismo estaría siendo pintado sus paragolpes mismo color que la carrocería, los cuales al momento del hecho no tendría los paragolpes de color negro.

Se hace constar que en allanamientos realizados en Bs. As., se registró la suma.aproximada. a la suma de 1.500.000 pesos, los cuales fueron identificados cuya existencia fue registada e informada a la justicia.