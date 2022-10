- Anuncios -

El presidente de la Federación de Cooperativas de Servicios de la provincia de Buenos Aires, -FECOOSER-, Dr. Claudio Adrián Urio, fue convocado para exponer en el marco del 1° Foro Provincial de Cooperativas en Marcha, que se realizó el viernes pasado en Berazategui.

Fue un importante encuentro de debate e intercambio con la participación de más de 600 representantes del sector con el objeto de identificar problemáticas y abordar una agenda de desarrollo de cara al futuro. Fue en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo” de Berazategui, donde la apertura estuvo a cargo del Gobernador, Axel Kicillof, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la directora provincial de Acción Cooperativa, Melina Gobbi; y el intendente local, Juan José Mussi.

Asimismo, en representación de FECOOSER Ltda. también asistieron el secretario, Alberto Massa; y el consejero, Leonardo Paganini, acompañados por Valentín Franco, quien integra TecnoCoop, la propuesta tecnológica de la Cooperativa Electrica de Ferré.

“Esta es la primera edición de un foro que va a contribuir con el crecimiento del movimiento cooperativo y va a sumar instrumentos para el debate y la difusión de sus objetivos”, explicó Kicillof y agregó: “El Gobierno de la Provincia está aquí representado por múltiples áreas, ya que las políticas públicas de fomento, promoción y apoyo al sector son transversales a todos nuestros ministerios e instituciones”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “venimos de una etapa en la que se atacó a las cooperativas y se les quitó el fondo con los recursos que les correspondían de forma legítima”. “Hemos recuperado esa inversión y hoy disponemos de múltiples programas que se aplican para acceso al crédito, la formación y el impulso de un régimen que está hecho por y para los trabajadores”, sostuvo.

Las actividades comenzaron con una feria de expositores y a lo largo de la jornada contarán con paneles y mesas de debate que, distribuidas en dos rondas, analizarán temas vinculados a la producción y el trabajo autogestionado; el desarrollo territorial y la construcción del hábitat; la fabricación y comercialización de alimentos; el rol del cooperativismo en la transición ecológica; el desarrollo cooperativo para la inclusión y la equidad; y las estrategias de integración cooperativa.

“Las cooperativas, en su idea solidaria y asociativa, nos plantean una concepción superadora a la hora de producir, en la que se contempla de forma mucho más amplia el rol de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Larroque, al tiempo que destacó los avances para la pronta regulación y reglamentación del proceso de compre cooperativo por parte del Estado provincial.

En tanto, Gobbi hizo hincapié en que “con cooperativas de más de 80 distritos bonaerenses y una representación muy amplia de los distintos sectores, este foro es una herramienta que da cuenta de la decisión política de la Provincia para sostener y promover las acciones que permitan atender las necesidades del movimiento cooperativista”.

Por último, Kicillof resaltó: “Tenemos la tarea de explicar las virtudes del sistema asociativo, que no solo ha sostenido el trabajo y la producción en momentos de crisis, sino que representa una alternativa muy potente para el desarrollo y el bienestar de los y las bonaerenses”. “Estamos presenciando un nuevo crecimiento de las cooperativas, que cuentan hoy nuevamente con un Gobierno que las acompaña”, concluyó.

También estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; las ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el presidente del INTI, Rubén Geneyro; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; la subsecretaria de Industria, PyMEs y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y el diputado provincial Juan Malpeli.

Por su parte, el Dr. Claudio Urio, resaltó: “estamos agradecidos porque nos hayan invitado a una federación de cooperativas de servicio para que estemos en uno de los paneles porque somos la única federación del sector que expusimos sobre Hábitat y Desarrollo Territorial”.

“Lo importante es que se entienda que las cooperativas no somos solamente una entidad que da la energía eléctrica o el agua, como lo pueden hacer otras empresas privadas o el estado, sino que somos la comunidad organizada a través de una figura jurídica que es la cooperativa con un montón de principios y valores. Además, para hablar de desarrollo, hábitat y otras temáticas, es imprescindible tener cooperativas que además de dar servicios, atiendan las demás necesidades de la comunidad que además de la infraestructura debe tener los denominados servicios sociales. Por lo tanto, expusimos todas las actividades que generamos a través de la Casa de la Cultura, los proyectos de TecnoCoop, el banco ortopédico y el servicio solidario de sepelios. Son servicios que no existen en lugares donde no hay cooperativas y en nuestras localidades, la gente los puede disfrutar pagando muy poco en comparación con las empresas privadas”, indicó el actual gerente de la Cooperativa Eléctrica de Ferré.

Por ultimo enfatizó que “la presencia del gobernador y todos sus ministros implica tener un apoyo provincial al sector, que es muy importante, dado que en el conurbano tienen más incidencias las cooperativas de trabajo, de producción y demás, pero todo el sector se va fortaleciendo y hay que seguir trabajando en eso, uniendo esfuerzos para hacer una potencia muy pero muy grande”.

“Es muy importante el discurso del Gobernador donde reconoce a las cooperativas como actores fundamentales de la economía bonaerense y se mostró muy conocedor de todo el sector cooperativo en su amplitud de objetos sociales”, agregó el Dr. Urio. Y concluyo resaltando que “es muy impresionante que la máxima autoridad provincial haga este reconocimiento a las cooperativas, siendo el segundo acto en 15 días dado que semanas atrás se expresó en los mismos términos en la convocatoria al sector en Baradero”.