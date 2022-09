El viernes por la noche se disputó la 2da. fecha de la Liga Regional de Voley BONAFE –Buenos Aires Santa Fé- en la localidad de Ascensión, donde el representativo del Club Social alcanzó la segunda victoria consecutiva sobre su similar de Teodelina 1, en el partido que cerró la jornada ante amplia cantidad de espectadores.

La renovada cancha de la sede institucional, fue sede de la continuidad de la liga de vóley, donde en primer turno se registró la victoria del equipo de Teodelina 1sobre Vedia por 2 set a 1 con parciales de 25-15, 16-25 y 15-11 en el tercero y definitivo. Y a continuación el equipo de Arenales venció 2 a 0 a Arribeños, imponiéndose en el primer set por 25 a 13 y en el segundo por 25 a 21.

En el cierre, el elenco local, estrenando la nueva camiseta, logró una clara victoria sobre Teodelina 1, tras prevalecer en el primer set por un contundente 25 a 9 y asegurar el partido con un parcial de 25 a 17 en el segundo set, alcanzando el segundo triunfo consecutivo, dado que venía de imponerse en la fecha inaugural del certamen.

Para destacar la impecable organización del evento, donde hubo una amplia y numerosa concurrencia que disfrutó de una noche de vóley de muy buen nivel, donde se puso ver en acción a equipos muy competitivos y a jóvenes valores que permitirán consolidar la actividad en el ámbito local y regional.

Proxima Fecha

La tercera fecha se disputará el 6 de octubre en la ciudad de Vedia con el siguiente programa de partidos:

Arenales vs Teodelina 2

Teodelina 1 vs Arribeños

Social vs Vedia