Colonial sumó su 14ta. estrella y es una fiesta total

La historia comenzó a definirse hace una semana cuando el elenco de Darío Parapuño venció contundentemente al Arenales FC por 4 a 0 en la primera final del torneo local, mientras que en la revancha le sobró con el empate 2 a 2 para volver a gritar campeón después de tres años.

El partido tuvo un marco imponente con todo el colorido de ambas hinchadas a pesar de la amplia diferencia que obligaba al Arenales FC a ir por la heroica. Y en los primeros minutos, el elenco de Pérez Castro asumió el protagonismo y generó un par de ocasiones de peligro, aunque se expuso claramente a los contragolpes dejando espacios en el sector defensivo.

Antes del primer cuarto de hora, se fue lesionado el goleador, Agustín Perini, siendo reemplazado por Bruno Lugano. Y cinco minutos mas tarde llegó la apertura del marcador para Colonial con una buena aproximación por la izquierda, el capitán Mauricio Cusato peleó y ganó el balón sobre la línea de fondo, mandó el centro pasado y apareció el artillero ascensionense, José Luis Valdez, para ponerle la cabeza e inflar la red ante la algarabía de la amplia parcialidad del “Colo” ferrense.

El local intentó digerir el impacto y empezó a buscar la igualdad con un gran trabajo del “Turco” García en la generación de juego y fue a partir de un tiro libre ejecutado por el experimentado volante para la llegada de Gastón Rodríguez, quien conectó el balón con una pirueta en el aire para estampar el empate cuando se jugaban 28 minutos.

A partir de ahí, el local profundizó sus ataques, pero no logró lastimar a su rival, mientras que el elenco ferrense aprovechó los espacios para llegar con peligro y cuando se jugaba tiempo de descuento logró desnivelar el marcador con un golazo de Agustín Dorado, quien sacó un tremendo disparo desde afuera del área, que se metió en el ángulo superior derecho de Adrián Villa. Era el 2 a 1 para Colonial que instalaba la fiesta entre sus hinchas.

En el complemento, Lucas Pérez Castro dispuso el ingreso de Juan Manuel Di Prinzio por Tomas García y posteriormente entró Luciano Gómez reemplazando a Forconi, adelantando sus líneas en busca del milagro. En tanto que Colonial tuvo que confiar plenamente en el juvenil arquero, Simón Matheu, de 17 años, quien debió ingresar debido a una seria lesión de Nery Silba en su hombro derecho.

Arenales se fue con todo al ataque y tuvo su premio con un penal bien ejecutado por Jonatan Garcia cuando se cumplían 29 minutos, decretando el empate 2 a 2, un resultado que no se modificó hasta el final. Y tras el pitazo de Luciano Rivarola, se consumó la consagración de Colonial Campeón del Torneo de Primera División.

Un título más que legítimo y merecido para el equipo de Darío Parapuño, dado que tuvo un rendimiento brillante a lo largo de toda la temporada, evolucionando notablemente después de un comienzo dubitativo y coronando un lauro sumamente merecido que su gente disfrutó con enorme alegría al sumar un nuevo trofeo a las galardonadas vitrinas de la gloriosa divisa albirroja de Ferré.



Arenales FC 2 – Colonial 2



Arbitro: Luciano Rivarola. Líneas: Claudio Rojo – Brian Pinilla

Arenales FC: Adrián Villa, Emilio Ratto, Nicolás Forconi (Luciano Gómez), José Barrera, Gastón Rodríguez, Dimas Aberastury, Agustín Perini (Bruno Lugano), Jonatan García, Felipe Ruiz Tozzi, Tomás Cases (Francisco Ratto) y Tomás García (Juan M. Di Prinzio). DT: Lucas Pérez Castro. Sup: Martín Boo Servio, Federico Bacaloni y Agustín Puyó.

Colonial: Nery Silba (Simón Matheu), Lucas Apesato, Nazareno Leidi, Pablo Gauna, Juan I. Cantelmi, Mauricio Cusato, José Luis Valdez (Fidel Bellón), Agustín Dorado, Gonzalo Policani (Emanuel Vázquez), Adrián Martínez y Rosendo Preciado. DT: Darío Parapuño. Sup: Lautaro Irusta, Agustín Machado, Juan F. Izaguirre y Federico Oliva.

Goles: PT 19’ José L. Valdez (C), 28’ Gastón Rodríguez (A) y 47’ Agustín Dorado (C). ST 29’ Jonatan García –penal- (A)



Los 14 títulos de Colonial



Liga de General Arenales 1963

Liga de Rojas 1968

Liga de General Arenales 1969

Liga de General Arenales 1977

Liga de General Arenales 1978

Liga de General Arenales 1987

Liga de General Arenales 1990

Liga de General Arenales 1995 Apertura

Liga de General Arenales 1995 Clausura

Torneo Interligas Arenales-Vedia 1997

Torneo Cuatro Ligas (Arenales-Junín-Bragado-Chacabuco) 2007

Liga de General Arenales 2016

Liga de General Arenales 2019 Apertura

Liga de General Arenales 2022 Apertura