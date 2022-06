DIVISION RESERVA – Singlar volvió a festejar y consolida su supremacía

El elenco auriazul es nuevamente campeón en División Reserva, tras jugar la quinta final de manera consecutiva, superando claramente a Huracán de Arribeños por un global de 6 a 0, en el duelo final, donde ejerció una clara superioridad.

El partido comenzó a definirse desde temprano dado que a los 3 minutos apareció el implacable goleador, Marcos Salomón, para marcar la apertura del tanteador, estirando la diferencia para Singlar.

Hubo varias chances para el combinado ascensionense que no logró definir, pero sobre el cierre de la etapa inicial pudo sentenciar el partido con el gol de Tomás Martín Poleri cuando se cumplían 42 minutos, asegurando la consagración.

El segundo tiempo estuvo de mas porque Huracán llegó muy poco, prácticamente no inquietó a Nacho Caresani, y Singlar no logró traducir en la red las innumerables situaciones que generó en ofensiva.

Un triunfo muy valioso que constituye una nueva consagración para el equipo de Gonzalo Romero, quien sigue demostrando sus grandes virtudes como entrenador, sumado al liderazgo del capitán Carlos Di Santo, gran referente de la reserva, y varios jóvenes jugadores que enriquecieron futbolísticamente al equipo para alcanzar un lauro largamente merecido y festejado.

Singlar 2 – Huracán 0

Arbitro: Claudio Rojo. Líneas: Oscar Simondet – Braian Pinilla.

Singlar: Juan I. Caresani (Santino Puglieli), Carlos Di Santo, Leonel Caresani, Agustín Bechi (Santino Maranesi), Gaspar Romitelli (Oliverio Comino), Mariano Pérez, Nicolás Ocampo, Jeremías Ocampo, Francisco Di Prinzio (Santino Bozzo), Tomás Martín Poleri y Marcos Salomón (Ariel Taddeo). DT: Gonzalo Romero. Sup: Bautista Lambrisca y Tomás Bechi.

Huracán: Braian Sosa, Mario De Agustini (Facundo Mijovilcevich), Francisco Pera, Elmer Pérez, Omar Reyes, Alejo Hernández, Enzo Hernández (Sebastián Pérez), Ulises Palacios (Juan I. Mansilla), Ivo Bresanovich (Julián Yucanovich), Juan M. Scutieri y Valentino Castillo. DT: Hugo Martínez. Sup: Elian Salvo, Javier Cubero.

PT 3’ Marcos Salomón y 42’ Tomás Martin Poleri (S).