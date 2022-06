Colonial fue un festival de goles y se ilusiona con una nueva consagración

El elenco de Darío Parapuño hizo un partido casi perfecto y se alzó con una victoria clave para alimentar la ilusión de volver a ser campeón. La diferencia fue categórica y puede constituir el primer gran paso para asegurar el título ante un rival de jerarquía pero que no estuvo a la altura de lo que se esperaba tras haber sido el mejor de la instancia clasificatoria.

El primer tiempo fue discreto y aburrido, dado que no abundaron las ocasiones de peligro y el trámite se desarrolló en la mitad de la cancha y con pocas llegadas al arco. Arenales dispuso de un tiro libre, bien ejecutado por el “Turco” García, que fue controlado por el golero Nery Silba, mientras que Colonial llegó con un remate de media de distancia de Agustín Dorado que pasó cerca.

El partido comenzó a abrirse a poco de cumplirse la media de hora de juego tras un perfecto tiro libre de Adrián Martínez y la llegada del artillero ascensionense, José Luis Valdez, para conectar el balón sobre el segundo palo y poner en ventaja al elenco albirrojo de Ferre, generando una enorme explosión de euforia de toda su parcialidad.

En el complemento, Colonial aceleró el ritmo de ataque y logró ampliar el marcador cuando apenas se cumplían 6 minutos con una gran jugada de Adrián Martínez, quien encaró por el sector central y habilitó perfectamente a Gonzalo Policani para que el 9 defina con un remate cruzado al palo izquierdo de Villa, decretando el festejado 2 a 0.

colo arenales

Arenales no mostró reacción a pesar de intentar ir en buscar del descuento, pero se descuidó en defensa y lo aprovechó Adrián Martínez con una contra letal, proyectándose por la derecha hasta pisar el área y definir con enorme calidad sobre el cuerpo del arquero para que la pelota ingrese muy lentamente hasta superar la línea de sentencia. Fue el tercero y lapidario gol de Colonial que empezó a definir el partido.

Tras esa jugada, el partido estuvo demorado ya que se produjeron una serie de incidentes dado que los jugadores de Arenales reclamaron por la dudosa posición de Martínez y terminaron con uno menos por la expulsión de Jonatan Benzi.

Con el partido definido y la fiesta instalada en la tribuna, hubo tiempo para decorar el resultado con otra gran acción ofensiva de Colonial que definió Adrián Martínez, ya en tiempo de descuento, dando cifras definitivas a la goleada y generando la locura de toda la parcialidad.

Un triunfo contundente que deja a Colonial en inmejorable chance de asegurarse la consagración y muy complicado a Arenales con vistas al partido de vuelta, pero eso será otra historia.

Colonial 4 – Arenales FC 0

Arbitro: Jesús Olguín. Líneas: Emiliano Barret – Brian Pinilla

Colonial: Nery Silba, Lucas Apesato, Nazareno Leidi (Emanuel Vázquez), Pablo Gauna (Juan F. Izaguirre), Juan I. Cantelmi, Mauricio Cusato (Lautaro Irusta), José Luis Valdez, Agustín Dorado, Gonzalo Policani (Fidel Bellón), Adrián Martínez y Rosendo Preciado. DT: Darío Parapuño. Sup: Simón Matheu, Federico Oliva y Agustín Machado.

Arenales FC: Adrián Villa, Emilio Ratto, Federico Bacaloni (Nicolás Forconi), José Barrera, Jonatan Benzi, Dimas Aberastury, Agustín Perini (Gastón Rodríguez), Jonatan García, Felipe Ruiz Tozzi, Bruno Lugano y Tomás García (Tomás Cases). DT: Lucas Pérez Castro. Sup: Martín Boo Servio, Luciano Gomez, Francisco Ratto y Agustín Puyó.

Goles: PT 26’ José Luis Valdez. ST 6’ Gonzalo Policani, 16’ y 46’ Adrian Martínez (C)

Expulsado: Jonatan Benzi (A)