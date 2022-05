Se definieron los primeros finalistas de las inferiores

El sábado, en el estadio de Singlar Club, quedaron definidos los primeros finalistas del Torneo de Divisiones Inferiores que organiza la Liga Dep. de General Arenales. En una tarde soleada se disputaron los partidos de semifinales entre 1° vs. 4° de la instancia clasificatoria.

Resultados

OCTAVA DIVISION

Belgrano (Finalista) 2- 0 Huracán

17′ st. Mateo Ponce-19’st Mateo Ponce

SEXTA

Belgrano (Finalista) 2-0 Arenales

23’st Braian Quiñones- 33’st Brain Quiñones

CUARTA

Arenales (Finalista) 7-1 Huracan

3’pt Juan Pedro Vega-7’pt. Nicolas Labore- 9′ pt. Juan Pedro Vega- 23’pt. Joaquin Adami-25′ pt Teo Avalos- 2’st. Santiago Marinez-23′ st Julian Jucanovich- 25′ st Santiago Marinez

SEGUNDA SEMIFINAL

Se disputará el próximo sábado en el estadio del Club Social Dep. Ascensión con los partidos entre los equipos que finalizaron 2do y 3ro. de la etapa clasificatoria, con ventaja deportiva para los mejores ubicados. En tanto que la final se disputará el sábado 4 de junio en el Club Huracán de Arribeños.

Programación

OCTAVA DIVISION

Social vs. Singlar

SEXTA DIVISION

Doce vs. Social

CUARTA DIVISION

Colonial vs. Doce