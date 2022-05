Se completó la instancia clasificatoria del torneo de Inferiroes

Con la disputa de la 7ma. fecha se definieron los equipos que van a disputar la etapa definitoria del certamen de divisiones inferiores.

RESULTADOS

NOVENA

Singlar 0-5 Social

Huracán 6-1 Doce

Belgrano 0-1 Colonial

OCTAVA

Singlar 0-0 Social

Huracán 1-0 Doce

Belgrano 2-1 Colonial

SEXTA

Singlar 0-4 Social

Huracán 0-4 Doce

Belgrano 3-0 Colonial

CUARTA

Singlar 5-0 Social

Huracán 0-0 Doce

Belgrano 3-4 Colonial

POSICIONES

inferiores singlar

NOVENA: Social 18 pts. (CAMPEON), Huracán 13 pts., Colonial 13 pts., Arenales 9 pts., Belgrano 7 pts., Singlar 3 pts., Doce 0 pts.

OCTAVA: Belgrano 16 pts., Social 14 pts., Singlar 9 pts, Huracán 9 pts., Arenales 4 pts., Colonial 3pts., Doce 4 pt.

SEXTA: Belgrano 18 pts., Doce 12 pts, Social 12 pts, Arenales 12 pts., Huracán 6 pts., Singlar 3 pts., Colonial 0

CUARTA: Arenales 15 pts., Colonial 15 pts., Doce 10 pts., Huracán 8 pts., Belgrano 6 pts., Singlar 7 pts., Social 0 pts



SEMIFINALES



OCTAVA: Belgrano vs. Huracán. Social vs. Singlar

SEXTA: Belgrano vs. Arenales Doce vs. Social

CUARTA: Arenales vs. Huracán. Colonial vs. Doce