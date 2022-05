Singlar aseguró el primer puesto en División Reserva

El elenco dirigido técnicamente por Gonzalo Romero cerró de manera impecable la instancia inicial del torneo de División Reserva y con la gran victoria por 3 a 1 ante Colonial se aseguró el primer puesto, alentando las mejores expectativas para las semifinales.

Fue un triunfo categórico y sin atenuantes del elenco auriazul que se puso en ventaja a los 25 minutos con la conquista de Jeremías Ocampo, definiendo ante la salida del arquero desde el sector izquierdo del ataque. A los pocos minutos, apareció el goleador, Francisco Di Prinzio, para decretar el segundo a los 34 de la etapa inicial.

En el complemento, el elenco ferrense tuvo una tibia reacción y pudo alcanzar el descuento a los 10 minutos por intermedio de Tomás Avalos pero a 10 minutos del final llegó la conquista de Nicolas Ocampo para asegurar la victoria.

Un triunfo clave para Singlar que le permite consolidar su buen presente futbolístico y encontrar un firme envión para encarar la etapa definitoria del campeonato, donde vuelve a instalarse como gran candidato.

Singlar 3 – Colonial 1

Arbitro: Claudio Rojo. Líneas: Germán Britez – Raúl Pedernera

Singlar: Bautista Comino, Carlos Di Santo, Leonel Caresani, Agustín Becchi, Gaspar Romitelli, Mariano Pérez, Oliverio Comino, Jeremías Ocampo (Nicolás Ocampo), Francisco Di Prinzio (Gael Ullua), Tomás Martin Poleri y Santino Bozzo (Ariel Taddeo). DT: Gonzalo Romero. Sup: Santino Puglielli, Bautista Lambrisca, Francisco Manacorda, Bruno Ungaro.

Colonial: Simón Matheu, Lautaro Irusta, Pablo Gauna, Tadeo Aramburu, Juan F. Isaguirre (Andrés Rodriguez), Martin Trombini, Lisandro Abán, Agustín Machado (Pietro Geloso), Aaron Valdez, Joaquin Novau y Santino Catalano (Santiago Rossanigo). DT: Walter Speratti – Humberto Speratti. Sup: Esteban Bil, Thiago Parapuño, Bruno Trombini.

Goles: PT 25´ Jeremías Ocampo y 34´ Francisco Di Prinzio (S). ST 10´ Tomás Avalos (C) y 35´ Nicolas Ocampo (S).