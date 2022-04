LIGA DEPORTIVA – Fallos del Tribunal de Disciplina

En la localidad de Ascensión, sede de la Liga Deportiva de General Arenales, a los 26 días del mes de abril del 2022 siendo 21:30 hs. se reúne el TRIBUNAL DE DISCIPLINA, dando a conocer los siguientes fallos

SUSPENDIDOS

Por 1 Fecha: Medina, Augusto Medina (Social), Renso Sanna (Social), Aaron Ocampo (Social), Ivo Marinucci (Doce), Gustavo Altamirano (Doce), Omar Reyes (Huracán), Federico Burgos (Huracán), Ignacio Adami (Huracàn), Emanuel Fernandez (Belgrano) y Tomas De León (Belgrano)

Por 2 fechas: Fabián Casavieja (Social)

Por 3 fechas: Nahuel Aranda (Social), Daniel Cofreses (Social), Agustín Mariani (Doce), Luciano Liberale (Doce)

Por 21 días o valor de 63 entradas: Hugo Carrion (AC Social)

Jugadores con 4 Amarillas:

• Aranda, Kevin (Social)

• Valdez, Emanuel (Social)

• Alemis, Juan Manuel (Social)

• Aranda, Matias Nahuel (Social)

• Alonso, Patricio (Arenales FC)

• Aranda, Gustavo (12 de Octubre)

• Alegre, Kevin (12 de Octubre)

• Cejas, Facundo (12 de Octubre)

• Ermini, Facundo (12 de Octubre)

• Balich, Marcos (12 de Octubre)

• Pera, Facundo (Huracán)

• Bresanovich, Ivo (Huracán)

• Romero, Joaquin (Singlar)

• Palacio, Oscar (Belgrano)

• Chemes, Agustín (Belgrano)



Este tribunal solicita el descargo por escrito al jugador Ocampo Sebastian, del Club Social Deportivo Ascensión. Queda suspendido provisionalmente.

Este Tribunal, a partir de la fecha, no aceptará planillas que se encuentren enmendadas, tachadas, o confeccionadas de forma ilegible, que no sean claras, al menos que tenga las observaciones pertinentes del árbitro del encuentro y las mismas estén firmadas por ambos delegados de los equipos que disputaron el partido.

Se toma conocimiento del ingreso por secretaria de Liga, descargo de Ochaoizpuro Ruben Omar, no haciendo lugar a la misma, y ratificando los 60 días de suspensión.

Este tribunal solicita la presencia del Arbitro Spadano Javier para la próxima reunión. A realizarse Martes 03/05/22.