Singlar logró una trabajosa victoria ante Belgrano

En el partido que marcó el cierre de la primera rueda, Singlar se impuso ante Belgrano por 2 a 1 y siguen afirmando su paso en el torneo local. El equipo de Ivan Reyes fue superior en el primer tiempo y sacó la ventaja, pero sufrió una firme presión del rival durante la etapa complementaria, pero con escasa profundidad ofensiva.

El auriazul se mostró más criterioso en el manejo de la pelota durante los primeros pasajes del partido con la movilidad de Colman y las combinaciones en el sector medio, hasta que pudo llegar a la apertura del marcador con centro de Izaguirre para la llegada de Emanuel Toscani, quien aplicando un fuerte cabezazo sometió al golero Ramiro cuando se jugaban 26 minutos.

Singlar mantuvo el control del balón, pero de a poco fue creciendo el trabajo de Belgrano con un buen andar de Chemes y las proyecciones de Palacios por el sector derecho. El empate llegó a los 40 minutos tras un centro al segundo palo, el cabezazo de Sarulyte para la aparición de David García, quien empalmo el esférico e inflar la red a pesar del esfuerzo del Tuto Speroni.

Ya sobre el cierre de la etapa inicial, llegó el segundo grito auriazul por intermedio de Matías Colman, quien aprovechó un cabezazo de Izaguirre que el arquero no pudo controlar para mandarla al fondo cuando se jugaban 44 minutos.

En el complemento, el técnico de Belgrano, Cristian Fernandez, mandó a la cancha a Alex Imhof y su equipo empezó a generar juego desde la mitad de la cancha, aunque en muy pocas ocasiones pudo doblegar la firme defensa del elenco ascensionense a pesar de que se quedó con uno menos por la expulsión de “Tito” Gasparini por doble amarilla.

El pitazo final del árbitro, Javier “Pipo” Spadano, decretó la valiosa victoria de Singlar, que sigue sumando y afirmando su paso en el torneo tras recuperar a varios valores de relevancia que alientan expectativas de encontrar su mejor versión de cara a la segunda parte de la temporada.

Belgrano 1 – Singlar 2

Arbitro: Javier Spadano. Líneas: Juan C. Correa – Raúl Pedernera.

Belgrano: Pedro Ramiro, German Romero (Luca Finocchi), Kevin Gilardoni, Oscar Palacios, Maximiliano Ramiro, Eric Benavidez, Emanuel Baigorria (Gabriel Gutiérrez), Enzo Baigorria (Alex Imhof), Juan A. Sarulyte, Agustín Chemes (Stefano Acuña) y David García. DT: Cristian Fernández. Sup: Andrés Ipucha.

Singlar: Edgardo Speroni, Martin Romero, Juan M. Gatti, Augusto Gasparini, Gastón Rocha, Joaquín Romero, Julián Romitelli, Emanuel Toscani (Gaspar Romitelli), Federico Izaguirre (Santiago Toscani), Juan P. Canone (Francisco Di Prinzio) y Matías Colman (Austin Gilardoni). DT: Iván Reyes. Sup: Bautista Comino, Marcos Salomón y Agustín García.

Goles: PT 26´ Emanuel Toscani (S); 40´ David García (B) y 44´ Matías Colman (S)

Expulsado: Augusto Gasparini (S)

Protagonistas del Partido