Colonial goleó a Doce en un clásico para la historia

Colonial vuelve a sacar chapa de candidato tras la contundente victoria en el clásico y se acomoda bien en el nocturno de verano, recuperando el nivel futbolístico con un notable poder ofensivo que le permitió golear a 12 de Octubre en el marco de la 5ta. fecha.

Fue un triunfo histórico e inapelable por 6 a 0 con dos goles de Adrián Martínez, la figura de la cancha, y los restantes de José Luis Valdez, Emanuel Vázquez, Gonzalo Policani y Fidel Bellón.

En los minutos iniciales, el elenco visitante manejo bien la pelota a partir de buenas triangulaciones que giraban en torno al “Popi” Quiroga pero no prosperaban en los metros finales por la escasa profundidad ofensiva, mientras que Colonial salía rápido de contra, aprovechando los huecos defensivos de su rival mediante un gran trabajo de recuperación en la mitad de la cancha.

- Anuncios -

A los 8 minutos, llegó la apertura del marcador, Agustín Dorado pudo capturar el balón y habilitó perfectamente a Adrian Martinez, quien se posicionó hacia la derecha, buscando su mejor perfil, y sacó un remate cruzado que dejó sin chances al golero Nico Priano.

El equipo de Parapuño comenzó a inquietar más a la defensa aurinegra y tuvo dos chances claras de aumentar el marcador, hasta que llegó una opción de tiro libre en la puerta del área y Adrián Martínez hizo un verdadero golazo, acariciando la pelota con tremenda precisión para colocarla sobre el ángulo superior derecho y decretar el 2 a 0 cuando se jugaban 33 minutos.

Colonial mantuvo su postura ofensiva y amplió el tanteador sobre el cierre de la etapa inicial, a los 42 minutos, con un tremendo cabezazo de José Luis Valdez, anticipándose a los defensores, tras un perfecto centro de Martinez, estampando el 3 a 0.

En el complemento, el albirrojo empezó a definir el partido al minuto inicial con la conquista de Emanuel Vazquez, quien recibió un pase de Martinez, y sacó un potente remate desde la puerta del área que se metió contra el primer palo.

El aurinegro fue decidido a buscar el descuento, pero falló en los metros finales a pesar de generar varias opciones a través de Cejas y Ermini, mientras que Colonial aprovechó casi todas las oportunidades y llegó al quinto a los 14 minutos, mediante la conquista de penal Gonzalo Policani, quien había ingresado por Isaguirre, tras una falta a Rosendo Preciado.

Ya en los minutos finales, Fidel Bellón logró el sexto gol, capitalizando un rápido contragolpe que encabezó Adrian Martinez, decorando un resultado categorico y abultado de 6 a 0 que motivó el intenso y festejo de su parcialidad con el pitazo de final del arbitro Pablo Mucci.

Un triunfo que encamina definitivamente a Colonial, consolidando su nivel futbolístico y un efecto motivador impresionante para lo que se viene, mientras que Doce sufrió un duro golpe que le va a servir para corregir aspectos de su funcionamiento para enderezar el rumbo en el certamen.

Colonial 6 – Doce 0

Arbitro: Pablo Mucci. Líneas: Lautaro Martín – Braian Pinilla

Colonial: Nery Silba (Lautaro Matheu), Pedro Witosky, Federico Oliva, Lucio Cámpora, Juan Isaguirre (Gonzalo Policani), Nazareno Leidi, José Luis Valdez, Agustín Dorado, Emanuel Vázquez (Joaquín Novau), Adrián Martínez y Rosendo Preciado (Fidel Bellón). DT: Darío Parapuño. Sup: Lautaro Irusta, Tadeo Aramburu y Lisandro Aban.

12 de Octubre: Nicolás Priano, Agustín Cuello, Jonatan Martínez, Julián Saporito (Matías Gómez), Marcos Balich, Daniel Giordano, Facundo Ermini, Gustavo Altamirano, Juan Aldape, Luis Quiroga (Juan Maranessi) y Facundo Cejas. DT: Lucas Calizano. Sup: Claudio Chiafardino.

Goles: PT 8´ y 33´ Adrián Martínez (C) y 42´ José L. Valdez. ST 1´ Emanuel Vázquez, 14´ Gonzalo Policani (penal) y 42´ Fidel Bellón (C)

0 comentarios