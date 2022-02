Social empezó a enderezar su rumbo local tras la valiosa victoria lograda anoche ante 12 de Octubre por 3 a 2, en uno de los encuentros que abrió la cuarta fecha del torneo nocturno de verano. Los goles fueron señalados por Nahuel Aranda, en dos oportunidades, y Hugo Palmerola, la figura del partido. Mientras que Juan Aldape y Matías Gómez marcaron para el aurinegro ferrense.

El elenco de German Cheddad supo absorber el fuerte impacto que constituyó la derrota en el clásico ante Singlar y se adjudicó un triunfo muy importante que le permite empezar a encontrar el camino del rendimiento futbolístico.

En el comienzo, Doce se mostró mas prolijo en la tenencia de pelota a partir del manejo de “Popi” Quiroga, pero el verdinegro fue mas explosivo en el ataque a través de Hugo Palmerola, quien tuvo un par de chances antes del primer cuarto de hora. En tanto que el aurinegro dispuso de un tiro libre bien ejecutado por Daniel Giordano, que encontró una firme respuesta de Juani Castro.

Sobre los 24 minutos llegó la apertura del marcador tras un error del marcador central ….Alegre, quien fue bien presionado por Nahuel Aranda sobre el sector izquierdo, obligando a un pase hacia el área que dejó muy comprometido al golero Nico Priano y permitió la llegada de Palmerola, quien conectó un potente remate para inflar la red y adelantar al verdinegro.

Los ataques de Doce se hicieron mas esporádicos pero dispuso de una chance inmejorable en los pies de Facundo Ermini, quien desvió su remate por encima del horizontal cuando estaba mano a mano con Castro.

Sobre el cierre de la etapa inicial, el verdinegro volvió a golpear con fuerza y ampliar el marcador con un desborde veloz de Palmerola por la derecha, el centro al área y la aparición de Nahuel Aranda para conectar el balón y mandarlo al fondo cuando se cumplían 44 minutos.

En el segundo tiempo, 12 de Octubre tuvo una fantástica reacción y con una ráfaga de goles logró empatar el partido. A los 6 minutos, una escapada del goleador, Juan Aldape, definiendo con precisión ante la salida de Juani Castro y dos minutos mas tarde, la aparición de Matías Gomez por la derecha, para equilibrar el marcador con un fuerte remate al primer palo.

El trámite se hizo intenso, de ida y vuelta, y German Cheddad dispuso el ingreso de Jonás Bernardi para encontrar mas precisión en el manejo de la pelota. Y cuando se jugaban 31 minutos, el joven valor verdinegro, habilitó de manera excelente a Nahuel Aranda, quien sometió al golero Nico Priano, poniendo cifras definitivas al partido.

Social pudo haber ampliado el marcador con cabezazo de Palmerola que devolvió el palo y Doce estuvo cerca del empate durante los minutos de descuento con una aproximación de Juan Maranessi, que encontró bien parado a Juani Castro.

Un triunfo clave para Social después de haber transitado una semana muy difícil con varios jugadores enfermos, quienes se pudieron recuperar al tiempo y dieron muestras de carácter con momentos de buen fútbol para volver a sumar de a tres.

Social 3 – Doce 2

Arbitro: Luciano Rivarola. Líneas: Francisco Tapia – Javier Pinilla

Social: Juan I. Castro, Maximiliano Acosta, Ezequiel Isa, Ayrton Bernardi, Ignacio Gil Rivero, Alejo Montero, Juan Alemis, Maximiliano Gómez, Nahuel Aranda (Emanuel Valdez), Hugo Palmerola y Jeremías Gutiérrez (Jonás Bernardi). DT: German Cheddad. Sup: Maximiliano Rodríguez, Augusto Medina, Kevin Aranda, Renso Sanna y David Gagliardi.

Doce: Nicolas Priano, Kevin Alegre (Kevin Benavidez), Daniel Giordano, Julián Saporito (Juan Maranessi), Gustavo Altamirano, Agustín Cuello, Facundo Ermini, Matías Gómez, Juan Aldape, Luis Quiroga y Facundo Cejas. DT: Lucas Calizano. Sup: Claudio Ciafardino.

Goles: PT 24` Hugo Palmerola y 44´ Nahuel Aranda (S). ST 6´ Juan Aldape; 8´ Matías Gómez (12) y 31´ Nahuel Aranda (S)