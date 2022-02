Singlar fue mas y festejó en el clásico local

El equipo de Ivan Reyes se adjudicó una gran victoria, la primera del torneo, ante su clásico rival, Social, en una edición del tradicional choque de los adversarios ascensionense en un match que se disputó ante importante marco de publico en la cancha de Colonial, marcando el inicio de la 3ra. fecha del Nocturno de Verano.



La victoria de Singlar resultó absolutamente legitima y merecida porque fue superior en el primer tiempo, donde pudo haber convertido mas goles, ante un rival que mostró pocas ideas en el plano ofensivo y muchas dudas de mitad de cancha hacia atrás.

La primera situación clara fue a través de Emanuel Toscani, quien penetró en el área y sacó un remate cruzado que se fue cerca. Posteriormente, un centro de Canone, la cabeza de Joaquin Romero, y el despejo oportuno de un defensor verdinegro casi sobre la línea. Inmediatamente, se lo perdió Colman, tras un error de Juani Castro.

Sobre los 21 minutos llegó la apertura del marcador para Singlar con un impecable tiro libre de Juan Pedro Canone, quien acarició la pelota con la zurda y la puso lejos del alcance de Castro, sobre su palo derecho, haciendo estallar las gargantas de los hinchas que coparon la tribuna local.

Singlar mantuvo la postura ofensiva y siguió acorralando a su rival. Por eso, a los 36 minutos llegó el segundo con un perfecto tiro libre de Canone sobre el sector izquierdo y el oportuno anticipo de cabeza del capitán, Joaquin Romero, ganándole a los centrales verdinegros, para inflar la red y ampliar la diferencia.

Social, muy tibio en el ataque, pudo llegar sobre el final del primer tiempo con una buena acción de Hugo Palmerola, que resolvió bien el golero Speroni sobre su palo derecho.

En el complemento, el DT verdinegro, German Cheddad, mandó a la cancha a Nahuel Aranda para ganar mas potencia en la ofensiva y Social mejoró en cuanto al control de la pelota pero careció de eficacia en el ataque ante un rival muy firme en la faceta defensiva.

El tramite se hizo aburrido porque no hubo situaciones de peligro. Social con pocas ideas en ataque y Singlar muy cómodo en una postura defensiva y al acecho de un contragolpe.

El verdinegro tuvo una oportunidad mediante Palmerola, quien ensayó una chilena en la puerta del área que encontró bien ubicado a Speroni. Y posteriormente, un remate de Maxi Gomez, que se fue por encima del travesaño.

El partido se fue consumiendo y Singlar terminó festejando una victoria clara y merecida porque fue mejor en el primer tiempo y se mantuvo muy solido en el complemento para asegurar el resultado y empezar a acomodarse en el torneo.

Singlar 2 – Social 0

Arbitro: Pablo Mucci. Líneas: Oscar Simondet – José Bachiaz

Singlar: Edgardo Speroni, Manuel Saporito, Juan Manuel Lambrisca, Leonel Caresani, Gastón Rocha, Joaquín Romero, Emanuel Toscani (Austin Gilardoni), Matías Colman, Federico Eizaguirre (Francisco Di Prinzio), Juan Pedro Canone (Jeremías Ocampo) y Juan Manuel Gatti. DT: Iván Reyes. Sup: Ezequiel Rughetti, Carlos Di Santo, Gaspar Romitelli y Oliverio Comino.

Social: Juan I. Castro, Maximiliano Acosta, Alejo Montero (Jonás Bernardi), Ayrton Bernardi, Juan Alemis, Ignacio Gil Rivero, Hugo Palmerola, Maximiliano Gómez, Daniel Cofreses (Kevin Aranda), Jeremías Gutiérrez (Nahuel Aranda) y Ezequiel Isa (Kevin Aranda). DT: German Cheddad. Sup: Maximiliano Rodríguez, Augusto Medina, Geronimo Fenoglio y Guillermo Gonzalez.

Goles: PT 21´ Juan Pedro Canone y 36´ Joaquín Romero (Singlar)