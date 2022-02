- Anuncios -

Se cumplen 7 años de un clásico histórico y con el protagonismo de un futbolista ascensionense, Marco Torsiglieri, quien el 31 de enero de 2015, integró aquel equipo xeneize que superó al millo por 5 a 0 en Mar del Plata

Nadie imaginaba que iba a ser goleada de Boca. Primero porque el «Xeneize» arrancó dando espacios, que River no los pudo aprovechar por poco. Sin ir más lejos, Jonatan Maidana y Ramiro Funes Mori tuvieron tiempo para probar desde lejos y exigir a Guillermo Sara. No obstante, las dos atajadas del arquero fueron sólo eso, porque a partir de ahí se empezó a ver otro encuentro, que fue con los de la Ribera siendo precisos en cada ataque y con un espanto defensivo del elenco de Núñez.

El primer error finalizó en gol de Boca, debido a que Jonatan Maidana se resbaló ante un pase de Ramiro Funes Mori y el balón le quedó servido a Franco Cristaldo, el juvenil que había sido el autor del tanto del triunfo en Mar del Plata hace unos días y que ahora volvió a convertir, ya que Maidana no lo pudo alcanzar y vio como el joven mediocampista clavó el balón arriba del arco de Marcelo Barovero. Y esto no fue todo, porque lo peor estaba por venir en el conjunto de Gallardo.

Pasaron los minutos y la defensa de River era una autopista. Pase al medio para Sebastián Palacios, el joven que regresó de Arsenal por la lesión de Cristian Pavón, y 2 a 0 para el «Xeneize», tras la gran definición del volante. Encima, como si esto fuera poco, Sara le tapó el descuento a Funes Mori y los del ‘Vasco’ Arruabarrena ampliaron el marcador con el gol de Andrés Chávez, quien entró tan solo como Palacios (el de la asistencia) para establecer una goleada inesperada.

Además, la diferencia no fue mayor porque Boca no estuvo fino en algunas acciones, en las que Chávez o Fuenzalida no tuvieron la frialdad para cerrar la jugada. Y eso que Gigliotti no tuvo acciones de gol en un equipo que se ‘divirtió’ ante un mediocampo que no paró a nadie (Kranevitter estuvo muy solo) y que en defensa mostró total lentitud, además de los espacios en el sector derecho, sobre todo. Sin ir más lejos, Camilo Mayada -quien estuvo en lugar de Carlos Sánchez- tuvo muy poco retroceso y se fue expulsado por doble amonestación, dejando así a los de Núñez con diez.

En el complemento, Gallardo se mostró muy molesto por lo hecho en los 45 minutos y realizó tres cambios. Sacó a Maidana, Vangioni y Mora, quienes fueron reemplazados por Balanta, Pezzella y Sánchez. Sin embargo, al ‘Muñeco’ no le salió bien la idea, porque el uruguayo se fue expulsado por exceso verbal y así River se quedó con nueve jugadores. No obstante, el entrenador del conjunto de Núñez decidió enviar a la cancha a ‘Pity’ Martínez en lugar de Leonardo Pisculichi. Pero de mucho no sirvió el ingreso del ex Huracán, ya que el ‘Xeneize’ manejó el balón con los jugadores de más.

Arruabarrena sacó a Palacios, Cristaldo y Chávez, los autores de los goles. Y a pesar de que mandó a juveniles como Vadalá y Betancour, más el ingreso de Castellani, el conjunto de la Ribera siguió dominando con tranquilidad. Y si había diferencia 11 contra 9, ni que hablar cuando ‘Teo’ Gutiérrez cometió una falta sin pelota, vio la segunda amonestación y dejó a un River descontrolado con ocho futbolistas. Por este motivo, Boca se decidió esperar y jugó de un lado para el otro el balón, esperando la chance para acelerar. Finalmente, el que se decidió a convertir un gol más fue Jonathan Calleri, quien ingresó por Gigliotti y con una sutil definición colocó el balón al palo izquierdo de un Barovero que solamente pudo mirar.

Y eso no fue todo, porque Rodrigo Betancur se dio el gusto de anotar el quinto gol a poco del final, marcando así una goleada histórica en los ‘Superclásicos’ de verano, debido a que las máximas diferencias habían sido un 4-0.

Para suerte de River, el partido finalizó a los pocos minutos, porque desde el quinto hasta el cierre, el «Xeneize» estuvo a un paso de anotar la media docena. No obstante, el papelón de los de Núñez estaba hecho en Mendoza, donde se cerró un encuentro que será recordado por mucho tiempo con un ascensionsense que hizo historia en el futbol argentino

FORMACIONES

River: Marcelo Barovero; Gabriel Mercado, Jonatan Maidana, Ramiro Funes Mori, Leonel Vangoni; Camilo Mayada, Matías Kranevitter, Ariel Rojas; Leonardo Pisculichi; Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora. DT: Marcelo Gallardo

Boca: Guillermo Sara; José Fuenzalida, Daniel Díaz, Marco Torsiglieri, Luciano Monzón; Pablo Pérez, Fernando Gago, Franco Cristaldo; Sebastián Palacios, Emanuel Gigliotti y Andrés Chávez. DT: Rodolfo Arruabarrena

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Diego Abal