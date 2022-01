A 14 años del clásico más trascendente de la historia

- Anuncios -

Los tradicionales adversarios ascensionenses fueron protagonistas de recordadas definiciones en el plano del futbol local pero el partido mas trascendente de la historia de disputó hace 14 años y correspondió el primer gran choque de Singlar – Social por un torneo nacional, en ese momento, el Torneo Argentino C 2008.

La crónica de la época recuerda que el clásico quedó en manos del auriazul, que superó a Social por la mínima diferencia con la conquista del legendario artillero Gustavo Di Prinzio, en un partido que se jugó el sábado 19 de enero por la noche en la cancha de Rivadavia de Junín. El tradicional clásico ascensionense se trasladó al Torneo Argentino, despertando grandes expectativas entre los simpatizantes de ambas divisas y muchos amantes del fútbol de toda la zona, quienes se dieron cita en forma masiva para vivir todas las instancias del historico choque.

El elenco de Germán Cheddad comenzó mejor y fue neto dominador de las acciones durante la etapa inicial, donde dispuso de algunas situaciones claras, pero le faltó precisión en los ultimos metros para llegar al arco de Juani Castro. En tanto que Singlar apeló al juego brusco y enredado para evitar las combinaciones entre las figuras individuales del verdinegro, que fueron tomadas a presión por sus rivales.

En el complemento Social no le encontró la vuelta al partido y a pesar de insistir en la ofensiva se encontró con una defensa bien parada que despejó todas las acciones ofensivas. A los 21 minutos llegó la apertura del marcador para Singlar por intermedio del goleador, Gustavo Di Prinzio, quien aprovechó un centro de Juan P. Canone para marcar el único gol de partido ante una estática defensa verdinegra.

A partir de allí, Social siguió insistiendo con mas entusiasmo que fútbol, pero no logró generar situaciones de peligro. Los ingreso de Fernando Badano y David Garcia no aportaron mucho para el equipo que se vio desconcertado por el resultado adverso y un tanto impotentes porque no se pudieron resolver las situaciones que se fueron creando a lo largo del encuentro.

Fue el primer clásico ascensionense en un torneo de ascenso y se jugó hace 14 años. El tiempo pasa y los recuerdo siguen inalterables.

Singlar 1 – Social 0

Arbitro: Luis Omar Varela

Asistentes: Héctor R.Martinez y Omar Di Venuta.

Social: Hugo Escudero, Gustavo Olavarriaga (capitán), Carlos Gonzalez, Pablo Basabe, Daniel Adami, Cristian Roca, Matías Lobianco, Ismael Manuel Garcia (32m.st. David Garcia), Patricio Diperna, Santiago Dos Reis y Renzo Román Rae (45m.pt. Fernando Badano). Suplentes: Luciano Benitez, Elio Nuñer y Adrián Camille. DT. Germán Cheddad.

Singlar: Juan Ignacio Castro, Heber Di Prinzio (capitán), Joaquín Romero, German Marzoratti, Nestor Santucho, (17m.st. Daniel Ferrari), Ignacio Ayuso, Gonzalo Serra, Gonzalo Romero, Gustavo Di Prinzio (30m.st. Eric Venero) , Juan Pedro Canone (40m.st. Rodrigo Bravo) y Lucio Paratore. Suplentes: Adrián Zunino y Carlos Di Santo. DT. Matías Gutierrez.