Confirman la programación del Torneo 2022

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Liga Deportiva de General Arenales

FIXTURE TORNEO LOCAL 2.022

1°FECHA

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 VIERNES 04 DE FEBERERO

ARENALES VS SINGLAR    (CANCHA ARENALES)

DOMINGO 6 DE FEBRERO

BELGRANO VS DOCE (CANCHA ARENALES)

COLONIAL VS SOCIAL (CANCHA COLONIAL)

LIBRE: HURACAN

2°FECHA

VIERNES 11 DE FEBRERO

SOCIAL VS HURACAN (CANCHA ARENALES)

COLONIAL VS ARENALES (CANCHA DE COLONIAL)

DOMINGO 13 DE FEBRERO

DOCE VS SINGLAR (CANCHA COLONIAL)

LIBRE: BELGRANO

3°FECHA

VIERNES 18 DE FEBRERO

SINGLAR VS SOCIAL (CANCHA COLONIAL)

DOMINGO 20 DE FEBRERO

HURACAN  VS DOCE (CANCHA ARENALES)

COLONIAL VS BELGRANO (CANCHA COLONIAL)

LIBRE: ARENALES

4° FECHA

VIERNES 25 DE FEBERO

ARENALES VS BELGRANO (CANCHA ARENALES)

DOCE VS SOCIAL (CANCHA COLONIAL)

DOMINGO 27 DE FEBRERO

HURACAN VS SINGLAR (CANCHA ARENALES)

LIBRE: COLONIAL

5 FECHA

VIERNES 4 DE MARZO

COLONIAL VS DOCE (CANCHA DE COLONIAL)

DOMINGO 6 DE MARZO

ARENALES VS SOCIAL (CANCHA ARENALES)

HURACAN VS BELGRANO (CANCHA COLONIAL)

LIBRE: SINGLAR

6° FECHA

VIERNES 11 DE MARZO

BELGRANO VS SOCIAL (CANCHA DE ARENALES)

COLONIAL VS SINGLAR (CANCHA COLONIAL)

DOMINGO 13 DE MARZO

ARENALES VS HURACAN (CANCHA DE ARENALES)

LIBRE: DOCE

7° FECHA 

VIERNES 18 DE MARZO

ARENALES VS DOCE (CANCHA DE ARENALES)

DOMINGO 20 DE MARZO

COLONIAL VS HURACAN (CANCHA COLONIAL)

BELGRANO VS SINGLAR (CANCHA DE ARENALES)

LIBRE: SOCIAL

2° RUEDA

8°FECHA

BELGRANO VS DOCE

COLONIAL  VS SOCIAL

SINGLAR VS ARENALES

LIBRE :HURACAN

9° FECHA

SOCIAL VS  HURACAN

DOCE VS SINGLAR

ARENALES VS COLONIAL

LIBRE :BELGRANO

10° FECHA

HURACAN VS DOCE

SOCIAL VS SINGLAR

COLONIAL VS BELGRANO

LIBRE: ARENALES

11° FECHA

HURACAN VS SINGLAR

ARENALES VS BELGRANO

DOCE VS SOCIAL

LIBRE: COLONIAL

12° FECHA

DOCE VS COLONIAL

SOCIAL VS ARENALES

BELGRANO VS HURACAN

LIBRE: SINGLAR

13° FECHA

HURACAN VS ARENALES

BELGRANO VS SOCIAL

SINGLAR  VS COLONIAL

LIBRE: DOCE

14° FECHA

ARENALES VS DOCE

SINGLAR VS BELGRANO

COLONIAL VS HURACAN

LIBRE SOCIAL