Confirman la programación del Torneo 2022

Liga Deportiva de General Arenales
FIXTURE TORNEO LOCAL 2.022
1°FECHA
VIERNES 04 DE FEBERERO
ARENALES VS SINGLAR (CANCHA ARENALES)
DOMINGO 6 DE FEBRERO
BELGRANO VS DOCE (CANCHA ARENALES)
COLONIAL VS SOCIAL (CANCHA COLONIAL)
LIBRE: HURACAN
2°FECHA
VIERNES 11 DE FEBRERO
SOCIAL VS HURACAN (CANCHA ARENALES)
COLONIAL VS ARENALES (CANCHA DE COLONIAL)
DOMINGO 13 DE FEBRERO
DOCE VS SINGLAR (CANCHA COLONIAL)
LIBRE: BELGRANO
3°FECHA
VIERNES 18 DE FEBRERO
SINGLAR VS SOCIAL (CANCHA COLONIAL)
DOMINGO 20 DE FEBRERO
HURACAN VS DOCE (CANCHA ARENALES)
COLONIAL VS BELGRANO (CANCHA COLONIAL)
LIBRE: ARENALES
4° FECHA
VIERNES 25 DE FEBERO
ARENALES VS BELGRANO (CANCHA ARENALES)
DOCE VS SOCIAL (CANCHA COLONIAL)
DOMINGO 27 DE FEBRERO
HURACAN VS SINGLAR (CANCHA ARENALES)
LIBRE: COLONIAL
5 FECHA
VIERNES 4 DE MARZO
COLONIAL VS DOCE (CANCHA DE COLONIAL)
DOMINGO 6 DE MARZO
ARENALES VS SOCIAL (CANCHA ARENALES)
HURACAN VS BELGRANO (CANCHA COLONIAL)
LIBRE: SINGLAR
6° FECHA
VIERNES 11 DE MARZO
BELGRANO VS SOCIAL (CANCHA DE ARENALES)
COLONIAL VS SINGLAR (CANCHA COLONIAL)
DOMINGO 13 DE MARZO
ARENALES VS HURACAN (CANCHA DE ARENALES)
LIBRE: DOCE
7° FECHA
VIERNES 18 DE MARZO
ARENALES VS DOCE (CANCHA DE ARENALES)
DOMINGO 20 DE MARZO
COLONIAL VS HURACAN (CANCHA COLONIAL)
BELGRANO VS SINGLAR (CANCHA DE ARENALES)
LIBRE: SOCIAL
2° RUEDA
8°FECHA
BELGRANO VS DOCE
COLONIAL VS SOCIAL
SINGLAR VS ARENALES
LIBRE :HURACAN
9° FECHA
SOCIAL VS HURACAN
DOCE VS SINGLAR
ARENALES VS COLONIAL
LIBRE :BELGRANO
10° FECHA
HURACAN VS DOCE
SOCIAL VS SINGLAR
COLONIAL VS BELGRANO
LIBRE: ARENALES
11° FECHA
HURACAN VS SINGLAR
ARENALES VS BELGRANO
DOCE VS SOCIAL
LIBRE: COLONIAL
12° FECHA
DOCE VS COLONIAL
SOCIAL VS ARENALES
BELGRANO VS HURACAN
LIBRE: SINGLAR
13° FECHA
HURACAN VS ARENALES
BELGRANO VS SOCIAL
SINGLAR VS COLONIAL
LIBRE: DOCE
14° FECHA
ARENALES VS DOCE
SINGLAR VS BELGRANO
COLONIAL VS HURACAN
LIBRE SOCIAL