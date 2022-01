El 29 de septiembre comenzará el juicio por el asesinato de Lorena Quilogran

- Anuncios -

A poco de cumplirse dos años de su trágico fallecimiento, ya se ha fijado fecha para el juicio oral publico contra Horacio Báez por el crimen de Lorena Quilogran, ocurrido el 5 de mayo de 2020 en un paraje rural cercano a la localidad de Ascensión.

El femicidio de Lorena Quilogran, de 37 años, provocó una tremenda repercusión en los medios nacionales por lo aberrante del caso. Su cuerpo fue enterrado en el patio de una finca, presentaba heridas provocadas con un hacha en la cabeza, lesiones en el rostro por golpes de puño y tenía restos de tierra en los pulmones, es decir, aún estaba con vida cuando su femicida y pareja, Ramón Horacio Báez, la asesinó.

El acusado se encuentra esperando el juicio en la Unidad Penitenciaria 49 de Junín y el 29 de septiembre es la fecha prevista para las audiencias en los tribunales de Junín, donde se debatirá sobre el tremendo femicidio de la joven.

Desde la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, Micaela Quilogran, hermana de la víctima, hizo un llamado a toda la sociedad para apoyar el pedido de justicia, durante una entrevista con este medio y denunció que el acusado disfruta de “beneficios”, dado que dispone de acceso a las redes sociales como Fabebook.

“La bronca que nos da es que a pesar de todo lo que hizo cuente con estos beneficios. Lamentablemente sabemos cómo está la justicia y es obvio que va a tener redes sociales y acceso a comunicaciones, pero a nosotros nos da mucha bronca porque él mató a mi hermana de una manera aberrante y sigue como si nada, mostrándose en las redes, y creo que tiene un romance nuevo con otra mujer. Esto nos provoca una enorme impotencia y es tremendo el dolor que sentimos”, señaló Micaela Quilgran.

Y agregó: “todos los días intentamos salir adelante, pidiendo justicia por mi hermana, porque este tipo nos cambió y arruinó la vida para siempre”.

En cuanto a la situación de los hijos de Lorena, comentó que “siguen con la tía paterna, es decir la hermana de él. Nosotros no hemos podido viajar, pero posiblemente el mes que viene vamos a ir a verlos y pasar un tiempo con ellos ya que no los podemos tener con nosotros. Afortunadamente tenemos una buena relación con la tía y lo que queremos es estar con nuestros sobrinos y lo que pedimos es justicia por Lorena, que no se olviden de lo que pasó”.

Sobre la posible condena, subrayó: “lo que pedimos es cadena perpetua y esperamos que la gente nos acompañe en esta lucha para que se haga justicia por mi hermana, más que nada la gente de Ascensión y Rojas, donde la conocían mucho”.

“Queremos que lo de mi hermana se siga visibilizando, que sigan apoyando y compartiendo las publicaciones. Que la tengan siempre presente a mi hermana, que no quede en el olvido como pasa en muchos casos. Que nos sigan apoyando hasta que llegue la condena y se haga justicia como todos esperamos”, concluyó.