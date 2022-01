Colonial ganó el partido de ida en el histórico duelo ante Rivadavia (L)

A pesar de las complicaciones del momento con jugadores lesionados y otros que salieron recientemente de cuadro de Covid, el equipo de Darío Parapuño tuvo un rendimiento de menor a mayor en ambos periodos y terminó justificando una victoria muy valiosa, aunque no definitoria, para encarar el partido de vuelta en el escenario de Rivadavia.

Los primeros minutos fueron claramente favorable a la visita que tuvo una chance clara que pegó en el palo y un par de buenas intervenciones del golero Nico Maza para salvar su valla. Pero de a poco, en combinado albirrojo fue afirmándose en el partido y empezó a generar peligro con dos claras oportunidad a través de adrián Martinez, la gran figura de la cancha. En la primera, el palo le negó el grito de gol y luego, tras un corner, el travesaño también lo privó de marcar el primero.

Colonial insistió en el ataque a pesar de encontrar una firme defensa adversaria. Por lo tanto, Adrian Martinez, con total confianza, optó por un potente remate de larga distancia que resultón incontrolable para el arquero visitante y se metió contra su palo izquierdo cuando el cronometro marcaba los 40 minutos. Un golazo impresionante de Adrian Martinez que hizo explotar las gargantas de los simpatizantes del Colo que en gran numero acompañaron al equipo.

En el complemento, el elenco local sufrió un desconcierto inicial y lo pagó caro con un ataque a fondo de la visita por la derecha, el centro al área y la aparición de Lautaro Villegas para empujarla a la red cuando apenas se jugaba el minuto inicial.

Sin embargo, Colonial soportó el impacto del empate y fue a buscar el resultado, logrando el gol de la victoria a los 12 minutos con una gran jugada por la derecha, donde participaron Emanuel Vazquez, José Luis Valdez y Agustín Dorado, habilitando a Rosendo Preciado quien ingresando por el centro del área definió con precisión y puso el resultado 2 a 1.

El final fue un tanto dramático porque el arbitro condicionó mucho a Colonial con amonestaciones y algunas decisiones desacertadas que pudieron haber enrarecido el panorama. De todas formas, el albirrojo de Ferré pudo aguantar hasta el pitazo final y asegurar una victoria muy importante.

El partido de vuelta se disputará el lunes 17 de enero, a las 21 hs. en el estadio de Rivadavia, donde el equipo de Parapuño intentará dar el golpe definitorio que le permita continuar alimentando su ilusión de avanzar en el Torneo Federal. A pesar de todo, Colonial sigue en camino.

Colonial 2 – Rivadavia (L) 1

Arbitro: Lucas Gómez. Líneas: Eduardo Rodríguez y Marcos José Santos (Chañar Ladeado)

Colonial: Nicolás Maza, Pedro Witowsky (Daniel Vázquez), Nazareno Leidi, Pablo Gauna (Lucio Cámpora), Juan I. Cantelmi, Mauricio Cusato, José Luis Valdez, Agustín Dorado, Emanuel Vázquez, Adrián Martínez y Rosendo Preciado. DT: Darío Parapuño. Sup: Pablo Rodríguez, Tadeo Aramburu, Pietro Geloso, Tomás Avalos y Santino Ferrero.



Rivadavia (L): Alan Depotte, Pablo Moreira, Lucas Macías, Pablo Labatte, Rodrigo Crespo, Ignacio Lucero, Darian García (Tomás Ubilla), Leonardo Felissia, Ruben Tarasco, Lautaro Villegas y Tomás González (Ulises Macías). DT: Diego Funes. Sup: Boris Salervich, Bautista Ochoa, Mateo Scheffer Bracco y Gonzalo García.

Goles: PT 40’ Adrián Martínez (C). ST 1’ Lautaro Villegas (R) y 12’ Rosendo Preciado (C)