Marcelo Gardú se ilusiona con su nueva etapa en Social

El histórico goleador juninense volvió al club que lo vio trascender en una de sus mejores etapas como futbolista, pero con la responsabilidad de encarar su primera experiencia como director técnico a cargo de la división reserva.

Luego de dejar el futbol y tras la convocatoria del entrenador German Cheddad, el recordado delantero no dudó en sumarse al cuerpo técnico para encaminar un nuevo proceso futbolístico, volviendo a una entidad donde fue varias veces campeón y goleador.

“Volviendo a un club donde gane todo como jugador y la gente me aprecia mucho, pero ahora desde otro lado, como entrenador, haciendo mis primeras armas y conociendo a los chicos. Veo que hay un buen grupo y el compromiso es trabajar con German para darle lo mejor al club”, declaró el “Chelo” Gardú.

-Como fue la decisión de sumarte al cuerpo técnico de Social?

“Estaba jugando en nocturno en Junín y me llegó la propuesta de German. Ya tenía decidido desde que arranqué el curso que si salía alguna propuesta de trabajo la iba a tomar y se dio esta oportunidad que no tuve dudas en aprovechar, dado que terminé el primer año del curso de director técnico y ahora voy a encarar el segundo año. Esto me sirve como experiencia para el curso y para poder volcar todo lo que he cosechado en mi carrera como futbolista para los chicos del club”.

-Sentís que todavía pensás como jugador o ya cambiaste a modo técnico en esta etapa?

“No, ya lo he cambiado porque el tema de la pandemia me complicó bastante y ya me costaba ir a entrenar, así que ya estoy en modo técnico, dejando atrás la etapa de jugador”.

-¿Con que te encontraste en el club, desde aquella etapa de grandes logros a este presente?

“La verdad que antes estaba muy bien visto este club, muy bien organizado y hoy pasa lo mismo. Lo podemos apreciar en las instalaciones que tiene y uno que estuvo en otros equipos de estructuras más humildes, al encontrarme con esto, la verdad que da gusto trabajar porque contamos con todos los materiales y gente que nos asiste en todo. Por lo tanto, no hay excusas, hay que trabajar y nada más”.

-Qué equipo podemos ver de la mano del “Chelo” Gardú y si coincidís con el estilo futbolístico de German Cheddad?

“Si, coincido totalmente porque la idea es hacer un equipo que proponga, que pida la pelota y que intente atacar siempre. A mí me gustan los equipos que son protagonistas y si son chicos de reserva que pierdan el miedo, que disfruten los partidos, que los laterales y volantes pasen al ataque, que los centrales se animen a jugar al mano a mano, cosa que cuando lleguen a primera pierdan ese miedo. Es decir que son ideas que vamos a tratar de ir implementando, pero siempre de a poco porque hay muchos chicos de 16 o 17 años y tienen que ir aprendiendo. Lo importante es que se diviertan, pero tratando de ser protagonistas”.

-Sentís el cariño y la admiración de la gente después de haber contribuido con tus goles a una etapa gloriosa del club?

“Si, me siento muy reconfortado y agradecido a este club, a sus dirigentes, a los jugadores que me demuestran mucho respeto al igual que la hinchada. De hecho, cuando he venido a jugar con otra camiseta, la hinchada me ha reconocido y eso es muy valioso y me llena de orgullo. Pero hoy estoy en otra función y eso lo dejo entre mis más gratos recuerdos porque la prioridad es dar lo mejor que tuve como jugador y todo lo que he aprendido con los distintos técnicos que tuve en mi carrera para que los chicos del club puedan seguir superándose y alcanzar los objetivo que nos vamos planteando de cara a futuro”.