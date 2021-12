Un inesperado final puede truncar el sueño de Colonial

Un inesperado y traumático final tuvo el partido de vuelta que Colonial disputó ante El Linqueño por los octavos de final del Torneo Federal Regional Amateur, dado que las acciones se interrumpieron a los 23 minutos, tras una supuesta agresión a un integrante de la terna arbitral por parte de un colaborador del cuerpo técnico de Darío Parapuño, el entrenador del conjunto ferrense.

El elenco albirrojo había logrado una gran victoria en Lincoln por 2 a 0 y llegaba tranquilo para disputar la revancha en Ferre, donde estuvo a punto de ganar porque generó las mejores oportunidades en un partido de tramite intenso, a pesar de la opaca actuación del árbitro Nery de los Santos, de la ciudad de Salto.

Ante un marco imponente de público, Colonial demostró un buen nivel futbolístico ante un rival que prácticamente no lo inquietó durante la etapa inicial y sufrió las malas decisiones del línea que abortó varias situaciones de peligro cobrando posiciones de adelanto inexistentes.

En el complemento, el albirrojo no especuló con el resultado y salió a buscar el partido, generando varias ocasiones de peligro. La más clara fue con una apilada de Adrián Martínez, quien sacó un potente remate que pegó en el palo izquierdo del golero visitante.

Cuando parecía que el Colo estaba cerca de desnivelar el marcador, ocurrió un suceso inesperado y que motivó la suspensión del partido ante una supuesta agresión o intento de agresión sufrida por el primer asistente, Gonzalo Roldan, de parte de un integrante del cuerpo técnico del elenco local.

El asistente manifestó que se encontraba en estado de conmoción con dolor y zumbido en un oído, motivo por el cual no podía continuar el partido, siendo revisado en la cancha por el medico de turno, Dr. Jorge Malagamba, quien señaló que no se pudo acreditar fehacientemente lo que el colegiado denunciaba.

Lo cierto es que, a los 23 minutos del segundo tiempo, la terna arbitral regresó al vestuario y en poco minutos más se dio por suspendido el partido con las derivaciones que tan decisión implica de cara a futuro por la intervención del APREVIDE como organismo de seguridad y el Tribunal de Penas del Consejo Federal como ente rector de las reglamentaciones.

Denuncia Policial

Ante el tremendo episodio, personal de la Subestación de Policía Comunal Ferre tuvo que intervenir para calmar los ánimos exaltados, procediendo a las actuaciones correspondientes por un hecho de agresión, resultando victima el asistente Gonzalo Rolan.

De acuerdo a la información oficial, al transcurrir 20 minutos del segundo tiempo, el línea ubicado espalda a parcialidad local, Gonzalo Roldan (24), es agredido con golpe de puño por Ayudante de campo Jorge Renzi. La totalidad de los efectivos preservan a la terna arbitral, hasta su resguardo en zona segura, infractor se da a la fuga. En tanto, la víctima no presenta lesiones visibles, y su estado de salud quede sujeto a evaluación.