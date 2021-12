Edgardo Battaglia asumió como Intendente de General Arenales

En un solemne y emotivo acto institucional, el 10 de diciembre, Día de la Democracia, tuvo lugar la asunción del nuevo Intendente Municipal del Partido de Gral. Arenales, Dr. Edgardo Battaglia, junto a la puesta en funciones de los nuevos concejales y consejeros escolares por el período 2021 – 2025.

La ceremonia se realizó en la explanada del Palacio Municipal ante una amplia presencia de vecinos, entre dirigentes políticos, funcionarios municipales y autoridades de diversos ámbitos, contando con la presencia de la Senadora Provincial, Dra. Erica Revilla; y los ex legisladores, Ana Laura Geloso y José M. Platino, y el ex intendente Juan Carlos Geloso, entre otras personalidades del ámbito político.

Al momento de realizar el juramento, el flamante jefe comunal expresó: “por una democracia eterna, por la Republica y por el Distrito de General Arenales, Sí Juro!!!. A continuación, pronunció un claro y elocuente discurso en los siguientes términos:

“Me toca el honor de reemplazar a la senadora Erica Revilla y abandonar mi banca en el Concejo Deliberante. Le quiero decir al bloque del Frente de Todos, gracias por el debate, porque nos ha tocado tener debates intensos, pero nunca pasando el límite del no regreso porque a pesar de nuestras diferencias de criterios, tenemos objetivos comunes y hemos podido construir en pro de la reparación de la grieta que tanto nos demanda la sociedad.

“Al bloque de Juntos, gracias por haberme recibido, por el espacio que me han dado y porque en mas de un debate confiaron en mi para que los represente. Quiero agradecer a mi jefe del bloque, Juan Manacorda, por su generosidad. A los concejales electos, les deseo muchos éxitos en su función, al igual que a mi concejal reemplazante Camila”.

“El destino pone determinados desafíos en la vida de una persona y esta noche compruebo, en mi propia persona, que eso es así. El destino y la ley me cruzan en mi camino una enorme responsabilidad que se traduce en un gran desafío, que después de ser padre de Andrés y Gastón, es el mayor de mi vida y que lo acepto y cargo sobre mis espaldas”.

“Vamos a trabajar poniendo lo mejor de nosotros para una mejor calidad de vida de los habitantes del distrito. Vamos a seguir trabajando por el ordenamiento y la modernización, por desarrollo territorial, por la salud y la educación. Y además, vamos a mantener bien alta la bandera de la transparencia institucional. Somos conscientes que nos toca administrar bienes e intereses ajenos y que por el solo hecho de ser ajenos se transforman en sagrados”.

“Quiero agradecer profundamente a todos los vecinos del distrito, ya que paso a ser intendente de todos. Agradecer infinitamente a todo el equipo que me va a acompañar, a los familiares de mis funcionarios, a los empleados municipales porque sé que todos, en su lugar de trabajo, van a dar lo mejor para una mejor gestión. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, a mis dos hijos, gracias por acompañarme y les quiero pedir perdón porque cada minuto que invierta para trabajar por este distrito, será un minuto de tiempo que les estoy quitando. Hoy miro al cielo y veo a mis padres, a ellos les quiero decir gracias por la educación, por señalarme principios y valores que se han transformado en un camino a seguir y les pido que me iluminen en este desafío. Gracias a todos y cada uno, gracias por acompañarme”.

“Hace pocos días, un entrañable amigo me mandaba un mensaje, inyectándome adrenalina pura para este desafío y me decía: “los cargos no honran a las personas, lo importante es que las personas honren los cargos” …Querido amigo, quiero decirte a vos y a todos los habitantes del distrito de General Arenales que ese será mi principal objetivo y fundamental motivo de mis desvelos. Muchas gracias a todos”.