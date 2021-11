- Anuncios -

La 1ra. Jornada de Innovación y Tecnología, organizada por la Comisión de Desarrollo Local de la Cooperativa Eléctrica de Ferré, no solamente constituyó el marco del lanzamiento de TECNOCOOP, sino que tuvo un disertante de lujo. Se trata del Ing. David Curras, un joven de 35 años, oriundo de Ferré, quien trazó un camino de evolución en base a la tecnología y actualmente encabeza una empresa que brinda servicios de software a empresas y compañías líderes a nivel mundial.

El vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, Dr. Claudio Urio, principal impulsor de esta jornada, valoró la participación de David Curras, expresando: “es alguien que desde Ferré se fue a estudiar a Rosario, donde fundó una empresa que tiene una dimensión tremenda. Por lo tanto, es un ejemplo y queremos que entiendan que cualquier chico de Ferré puede hacer el camino que hizo David, estudiando y generando un proyecto que resulte en cosas maravillosas. Para nosotros es un orgullo y ojalá que, con su ejemplo, la gente de Ferré se entusiasme, ya sea empresas, entidades y vecinos en general y podemos lograr un polo tecnológico y un aula remota para que los chicos estudien acá y que puedan desarrollar algún producto o servicio a través de las herramientas de TECNOCOOP”.

Por su parte, el Ing. David Curras, remarcó: “estoy muy contento de poder trasladar a mi pueblo todo lo que vengo realizando, dado que, por desconocimiento, por sentir que es lejano u otras cuestiones, la gente no se acerca y no pregunta porque considera que estudiar carreras de tecnología es muy difícil, pero la realidad es que no es difícil ni lejano. Y más aún en la actualidad que contamos con la disponibilidad del estudio remoto mediante internet y en el pueblo existe la posibilidad de poder estudiar desde acá”.

“Me fui a los 18 años a estudiar con un grupo de amigos” contó David. Y prosiguió: “estudie ingeniería en sistemas, me llevó 10 años y no fue que lo saque rápidamente ni soy ningún tipo de “bocho”. Cuando terminé la carrera, me puse a dar clases y en paralelo estuve trabajando como desarrollador de software. De a poco me fui moviendo con muchas ganas y pasión por esto y actualmente dirijo la licenciatura en Desarrollo de VideoJuegos en la Universidad Abierta Interamericana –UIA- en Rosario con mas de 150 alumnos”.

Y tras concluir sus estudios, encaminó una nueva etapa. Al respecto comentó: “tengo una empresa que fundamos con un socio amigo de la facultad que proveemos servicios de software y aplicaciones web a empresas argentinas y de distintos países del mundo. Por lo tanto, sé que se puede y lo que intentamos es transmitir ese mensaje”.

“Lo que es tecnología no tiene techo y la realidad es que, en la actualidad, a diferencia de los demás, estamos eligiendo clientes. Sin embargo, nos falta gente que desarrolle y si pudiera lograr que mas gente se sume a desarrollar, seguramente le podría dar trabajo a todos. Hay muchísimo trabajo, a pesar de que el ambiente es muy competitivo y es muy difícil encontrar talentos porque hay muy pocos y es muy difícil retenerlos porque el que es muy bueno se va al exterior”, señaló David Curras.

Y reflejó: “apuntamos a que la gente se dé cuenta que no es difícil y que se anime a estudiar porque hay muchas oportunidades y se puede”.

El Dr. Claudio Urio sostuvo: “la idea es multiplicar el ejemplo de David y que cualquier chico de Ferré entienda que se puede hacer desde acá, que puede estudiar en su pueblo y desarrollar productos o servicios tecnológicos. Nosotros vamos a brindar el ámbito de la Casa de la Cultura, pero cualquiera puede estudiar y trabajar desde su casa, respondiendo a la demanda de profesionales calificados, que tienen buenos sueldos y que pueden evolucionar en su vida”.

“Estamos muy contentos y agradecidos por la visita de David porque su ejemplo engalana lo que estamos haciendo y nos da mucha fuerza para seguir adelante en este camino”, concluyó.