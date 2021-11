Luego de lo acontecido en los comision con la supuesta adulteracion de los telegramas, la ciudadana Edelma Moneti realizo un descargo en sus redes.

EL DESCARGO:

Como ciudadana del Distrito de General Arenales, me veo en la obligación de aclarar algunas cosas, ya que mi nombre ha sido vapuleado y está en boca de muchas personas.

Me conoce mucha gente, saben de mi honestidad, la que creo no es necesario salir a defender.

Debo aclarar que yo no era autoridad de mesa, si fiscal. Pasadas las 7.30 has, el Sr Militar a cargo en la Escuela Nº 4, me abre la puerta y junto a la Directora Sra. Milagros Calisti me piden asuma la función de Presidente de mesa, ya que al momento los cargos estaban acéfalos. Accedí considerando cumplir con un deber cívico.

Agradezco a Agustín Lagoma fiscal de AZA JUNTOS, por su colaboración y ayuda junto a Diego Andrada vocal suplente, que lamento profundamente que su nombre se vea involucrado. De esta manera colaboramos a que cada vez sea más difícil conseguir autoridades de mesa.

Más tarde se suma como fiscal por TODOS el Sr. Juan Jose Cirelli.

Tanto el comicio como el escrutinio se realizaron de manera transparente, siendo testigos de esto los anteriormente nombrados y la Sra. Alicia Isabel Gonzalez fiscal por AZA JUNTOS, que reemplazo a Agustín Lagoma y es quien junto al resto firma la documentación final y con quien trabaje con total compromiso y camaradería.

Se confeccionaron 2 (dos) telegramas, 2 (dos) certificados y 2 (dos) actas como corresponde. Siendo en uno de los telegramas donde cometo este error al borrar para aclarar un número ilegible. Si miramos bien el número total de la suma de la columna esta correcto por lo que considero de muy “mala leche” lo que se hizo. Como lo dije antes me conocen y saben que siempre estoy dispuesta para hablar, por lo tanto si las cosas se hacen de frente y hablando se pueden aclarar.

Sin dudas soy un ser humano y como todos puedo cometer errores, doy fe que fue involuntario.

Nadie perdió nada, ni siquiera es necesario reclamar, es un error en uno de los telegramas, ya que el resto de la documentación está bien confeccionada, y en el recuento final se toma el Certificado de Escrutinio.

Al cierre de los Comicios hay mucha gente involucrada, responsable del correo, quien escanea los telegramas, fiscales generales que recorren cada espacio.

Yo me hago cargo de mi error, pero el resto?…También firmaron.

Veo con mucha tristeza como en distintos espacios, se utiliza esto para ensañarse en mi contra, tomando y publicando hasta mis fotos. Y nadie se hace responsable de lo publicado.

Después nos rasgamos las vestiduras hablando de respeto y empatía.

Me pregunto: ¿ Vale todo en política? Creo que no. Pero ante la ignorancia es muy difícil luchar.

Ser directo y decir la verdad no es malo. Ser hipócrita, mentiroso y difamador si lo es.

Por ultimo agradezco a la innumerable cantidad de personas que se solidarizaron ante lo sucedido. Habla de gente de bien.

Me hago eco de las felicitaciones a AZA JUNTOS por la elección, fundamentalmente a los actuales y futuros funcionarios de mi pueblo, que me conocen muy bien. Les deseo una fructífera gestión en beneficio de nuestro Distrito.



Edelma Monetti