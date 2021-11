Ante sucesos ocurridos en el ámbito del Distrito de General Arenales y Distritos vecinos, relacionados a delitos cometidos modalidad «Cuentos del Tio»; de la cual generalmente resultan víctimas personas de la tercera edad; a quien mediante ardid y engaño; personas desconocidas se hacen pasar por un familiar que está enfermo o manifiestan haber sido beneficiados con un premio y les invocan via telefónica que va a pasar un conocido a buscar dinero en efectivo o tienen que efectuar un depósito en el Cajero del Banco; por lo cual se les requieren datos confidenciales que luego permiten a los delincuentes extraer dinero de sus cuentas bancarias; se le recomienda a todos los vecinos del distrito de General Arenales que ante tal circunstancia no brinde ningún tipo de información personal, no entregue dinero a personas desconocidas, con la finalidad de evitar delitos de Estafas, ante tal circunstancia avise de inmediato a esta Policía. Fdo.:

GERARDO IMHOF – COMISARIO INSPECTOR

JEFE JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL DE GENERAL ARENALES