ESTAFA ESCLARECIDA

LESIONES POR ACCIDENTE*

02 MASCULINOS MAYORES APREHENDIDOS

DINERO SUSTRAÍDO RECUPERADO

SECUESTRO ARMAS BLANCAS

SECUESTRO RODADO UTILIZADO EN ILICITO

Fecha, 17:20 horas personal policial de General Arenales toma conocimiento por parte de vecina de este medio de 89 años de edad, que ignorados a bordo de camioneta tipo pick up blanca mediante modalidad «cuento del tio» le sustrajeron dinero en efectivo, moneda nacional y moneda extranjera.- Inmediatamente personal Estacion Policia Comunal Gral. Arenales juntamente con personal CPR Gral. Arenales, Subestación Pol. Com. Ferre, Subestación Pol. Com. Ascensión y colaboración DDI y Vial Colon, tras implementacion inmediata y de manera estrategica de operativo cerrojo en todo el Distrito de General Arenales y la region, en Ruta Pcial. 50 a metros de rotonda Ruta Nacional 8, procediose a la interceptación y secuestro de rodado marca Toyota modelo Hilux, blanca y a la aprehensión de autores de ilicito, dos masculinos mayores de edad, domiciliados en Provincia de Santa Fe y Provincia de Córdoba, secuestrandose en su poder totalidad de dinero sustraido, telefonia celular, vestimentas, armas blancas.- Sargento Rodriguez Gustavo, numerario de S.E.P.C. Ferré, al momento de la aprehensión se le dispara accidentalmente su arma reglamentaria, impactando proyectil en su pierna derecha, siendo trasladado a Hospital Municipal Colon.- Interv. UFIJ 6 Depto. Judicial Junin y Aytia. Fiscal Gral. Arenales.-