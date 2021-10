El pasado 26 de octubre se realizo una Reunión Regional Capacitación en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ascensión. La misma contó con los representantes de Zonales y Regionales de Especialidades ,Incendio Estructural, Incendio Forestal, Rescate Acuático , Rescate con Cuerda , Rescate Vehicular , Trauma y Psicología de la Emergencia.



En la oportunidad estuvo presente el Director Regional Oficial Auxiliar de Escuadra, Walter Manueli; el Sub Director Regional Oficial Auxiliar de Dotación Adrián Giacone ,también estuvieron presentes el Director Regional de Operaciones Comandante Mayor LLorente Gustavo; el Director Zonal de Capacitación de la Escuela Nº 9 Oficial Auxiliar de Escuadra Fossatti Guido; el Sub Director Zonal de Capacitación de la Escuela Nº 9 Ayudante Principal Capodicasa Damián; la Directora Zonal de Capacitación de la Escuela Nº 10 Ayudante Mayor Pastorino Alejandra y la presencia del Sub Coordinador Regional de Cadetes Ayudante Mayor Cipolione Esteban.

La ocasión resultó propicia para evaluar y diagramar los pasos a segur en materia de capacitación de los bomberos de la región, apuntando a consolidar el perfeccionamiento y la profesionalización de la abnegada función que cumplen.