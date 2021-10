- Anuncios -

El deporte motor vuelve a estar de fiesta porque retorna uno de sus máximos exponentes como Emanuel Girón, quien volverá a subirse a un auto de carrera después de un largo periodo de seis años y con la expectativa de destacarse en una de las mejores divisionales de las Categorías Agrupadas Federadas.

En efecto, el piloto ascensionense, de 32 años, quien actualmente reside en Rosario, va a participar con un auto nuevo en la categoría Turismo Agrupado Clase 2, sumándose al equipo Scheitlin Motor Sports de German y Kevin Scheitlin, de la ciudad de Venado Tuerto, quienes proveen el motor, junto a MKS Chasis, de Miled Scheitlin, de Murphy, que le brindan la asistencia en el chasis de la flamante unidad 0km.

El pasado sábado, junto a su papá Pacha, estuvo ajustando algunos detalles en el taller del equipo con vistas a las pruebas que se realizarán en la previa de la próxima competencia del calendario 2021 que tendría lugar el 23 y 24 de octubre, posiblemente en el autódromo de Rosario.

Emanuel Girón expresó: “muy contento porque hace mucho tiempo que no sentía estas sensaciones de esperar ansioso que llegue la carrera. Estoy disfrutando mucho, sobre todo con mi viejo que es la parte más importante de esto, ya que le gusta tanto como a mí, al igual que mi vieja, que siempre nos bancó y toda la gente que se suma y nos manifiesta que está contenta por este retorno”.

“La intención es disfrutarlo, compartir un fin de semana con los amigos y dar todas las vueltas. Ese es el objetivo, ya que el auto es nuevo, 0 km., y no rodó nunca, mas alla de que Miled Scheitlin, que es el chasista, ya lo tiene armado y muy parecido a otro auto que viene funcionando muy bien porque pertenece al campeón actual”, indicó el piloto local.

Y resaltó que “el motor también funciona muy bien, siendo también de la familia Scheitlin, en este caso a cargo del hermano y el padre. Es decir que todo ese conjunto funciona bien y yo tengo que adaptarme al auto a pesar de que hace más de 6 años que no me subo. Por lo tanto, va a ser un proceso de adaptación que esperamos sea lo más corto posible”.

Emanuel va a participar en una divisional muy competitiva con un 128 nuevo. Al respecto mencionó que: “es la misma categoría, donde participé hace algunos años atrás, y la verdad es que creció mucho porque tiene un amplio parque con alrededor de 20 o 25 años por fecha y como siempre, hay cuatro o cinco referentes que andan fuerte y hay que apuntar a seguirlos y a adquirir experiencia en cada vuelta.

En tanto se van a definir la próxima competencia, en el transcurso de este mes, la intención es participar en las tres últimas del año y encarar el 2022 con más experiencia. “Sería lo ideal hacer las tres carreras si nos acompaña lo presupuestario. Las ganas están, pero tenemos los pies sobre la tierra porque sabemos que es un deporte caro o no tan accesible para todo el mundo y es lo que me dan más ganas porque me pongo orgulloso de que mi viejo me pueda acompañar en esto junto a un grupo grande de gente que nos brinda su apoyo”, concluyó.