Resultados – 2da. Fecha

PRIMERA DIVISION

Arenales 1- 1 Social

Colonial 4 – 0 Singlar

Belgrano 0 – Huracán 1

DIVISION RESERVA

Arenales 1-0 Social

Colonial 0 – 0 Singlar

Belgrano 0 – Huracán 1



Posiciones

Primera División: Huracán 6, Colonial 3, Belgrano 3, Arenales 2, Singlar 1, Social 1, Doce 0

División Reserva: Huracán 6, Arenales 6, Belgrano 3, Singlar 1, Colonial 1, Social 0, Doce 0

Próxima Fecha: 3º del Torneo Oficial

Singlar Vs. Social

Doce Vs. Huracán

Belgrano Vs. Colonial

Libre: Arenales