La Liga Deportiva de General Arenales dio a conocer la programacion de partidos correspondientes al Torneo Oficial de Primera y Reserva que se iniciará el domingo 26 de septiembre.

El certamen se jugará todos contra todos, clasificando los cuatro primeros a las semifinales, que se disputarán 1ro. vs. 4to. y 2do. vs. 3ro

Programacion

1° RUEDA

1° FECHA

BELGRANO vs. DOCE

HURACAN vs. SOCIAL

SINGLAR vs. ARENALES

Libre: COLONIAL

2º FECHA

COLONIAL vs. SINGLAR

ARENALES vs. SOCIAL

BELGRANO vs. HURACAN

Libre: DOCE

3º FECHA

SINGLAR vs. SOCIAL

DOCE vs. HURACAN

BELGRANO vs. COLONIAL

Libre: ARENALES

4º FECHA

ARENALES vs. BELGRANO

COLONIAL vs. HURACAN

SOCIAL vs. DOCE

Libre: SINGLAR

5º FECHA

COLONIAL vs. DOCE

HURACAN vs. ARENALES

SINGLAR vs. BELGRANO

Libre: SOCIAL

6° FECHA

SOCIAL vs. BELGRANO

ARENALES vs. COLONIAL

DOCE vs. SINGLAR

Libre: HURACAN

7º FECHA

HURACAN vs. SINGLAR

SOCIAL vs. COLONIAL

DOCE vs. ARENALES

Libre: BELGRANO