Hoy por la mañana personal municipal se encontró con la triste realidad de candados rotos y forzados en el Prado Español de Ascensión donde se inauguró recientemente la Escuela Municipal de Boxeo «Latigo» Coggi.

En el interior del lugar había un canasto con seguridad, que también rompieron, llevándose parte del material deportivo que hay para el desarrollo de las clases.

Además, prendieron fuego unas cuantas maderas sin más intenciones que hacer daño y dejar marcas conscientes en el piso y las columnas.

Hace apenas unas semanas inaugurabamos este espacio pensado para la recreación y el bienestar de quienes asistan, sabiendo que el deporte es cuna de muchos valores.

Hoy nos duele ver cómo una o varias personas decidieron que nuestro esfuerzo de trabajo y el dinero de los contribuyentes con el que se compran los materiales, no tienen ningún valor.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando no hubo actividades en el lugar, y la Policía ya está trabajando en el esclarecimiento.

Sin embargo, no queríamos dejar de hacerlo público porque este lugar es de y para todo Ascensión, y vamos a hacer todo lo que este a nuestro alcance para que esto no vuelva a suceder.

Estos actos nos entristecen y nos dan bronca, pero nos interpelan para seguir persiguiendo el sueño de un distrito mejor para todos y todas y para trabajar diariamente para lograrlo.