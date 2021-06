Informe Policial:

SUP. SEG. RURAL-C.Z.S.R. PEHUAJÓ – CCA. C. P. R. Gral. Arenales :“INFRACCION ART 27,29,30,31,32,33,39,40,41 y 42 LEY 10.699 y su Decreto Reglamentario Nro. 499/91””. –FECHA: 08/06/2021 Fecha, personal C.P.R Gral. Arenales, con colaboración por parte del Personal de Subestación de Policía Comunal Arribeños en marco de OSE 03/21 Ampl. 10, proceden a labrar acta por “:“INFRACCION ART 27,29,30,31,32,33,39,40,41 y 42 LEY 10.699 y su Decreto Reglamentario Nro. 499/91””. a un ciudadano, de 42 años de edad, en virtud de encontrarse practicando pulverización Terrestre en lote de rastrojo de soja ubicado en zona rural cuartel VI, campo Inmediaciones Planta Urbana de Arribeños. Careciendo de la correspondiente RECETA AGRONOMICA, ACTA DE CONDICIONES DE TRABAJO y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, no estando las condiciones climatológicas óptimas respecto a la dirección del viento con sentido hacia la planta urbana. Se instruyen actuaciones Utsupra.- Intervención MDABA – AREA DE FISCALIZACION VEGETAL. – Fdo. Crio. Víctor Daniel Rolando Jefe de Comando de Prevención Rural de General Arenales.-