En el transcurso de la madrugada de hoy, personal policial de Ascension, a cargo del Oficial Principal Gabriel Mighella, procedió a identificar e infraccionar a dos jóvenes de 16 y 18 años que circulaban por la vía pública, transgrediendo las disposiciones y normativas vigentes en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia.

Dichas infracciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas de General Arenale

PARTE DE PRENSA CCA. POLICIA SEGURIDAD COMUNAL GRAL. ARENALES- SUBETACION POLICIA COMUNAL FERRÉ .

– Fecha 29/05/21, personal de esta subestación procedió en Don Bosco y Chaco, a labrar Actas de a dos ciudadanos mayores de edad domiciliados en esta Localidad, por Inf. Art. 2 de la Ordenanza Municipal B 2150/20 (No respetar las disposiciones vigentes en relación a pandemia por COVID-19) quedando a disposición de Juzgado de Faltas Municipal Gral. Arenales.- Asi mismo y requerida documentación obligatoria del vehículo en que circulaban se desprende acta por infracción a los artículos 40 inc «A», 40 inc «D» y 68 de la Ley 24.449 ( falta de licencia, falta de dominio y falta de Seguro) procediéndose al Secuestro del motovehiculo, también a disposición del Juzgado de Faltas Municipal de General Arenales.- Fdo. Lucas Germán Vega, Oficial Inspector, a Cargo de Despacho Subestacion de Policía Comunal Ferré.-