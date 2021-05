Con un comunicado compartido via redes sociales, la intendente Erica Revilla se expreso frente a la situacion epidemiologica actual.

Vecinos de mi distrito:

Estamos viviendo días muy difíciles, en una situación crítica por la expansión de este virus que no nos da respiro y constantemente pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso. En menos de una semana, superamos la duplicación de casos positivos.

Esta segunda ola que nos golpea y la nueva cepa detectada, no sólo afecta a personas mayores, sino también a personas de mediana edad, con un alto nivel de contagio.

Es por eso que junto al equipo de salud, luego de realizar un estudio previo de los casos, decidimos tomar las medidas que rigen desde el 14 hasta el 30 de mayo, para disminuir la circulación de las personas, y en consecuencia, del virus.

Siempre vamos a resguardar las autonomías individuales, defender el trabajo y por sobre todo la salud de cada uno de ustedes, pero necesitamos del COMPROMISO y la RESPONSABILIDAD de TODOS: no hagamos reuniones, no nos juntemos, quedémonos en casa todo lo que podamos, salgamos solo para lo necesario… hagamos un esfuerzo más!

Es por nosotros, por nuestras familias y amigos… es por todo el distrito de General Arenales.

#VolvamosACuidarnos