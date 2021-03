«Señor presidente del honorable concejo deliberante dr. Raúl rinaldi;

Sra. Senadora provincial licenciada ana laura geloso;

Sres. Concejales, secretarios

Sr. Presidente del consejo escolar; consejeros escolares, gabinete de trabajo empresas, referentes de educacion, autoridades esclesiasticas,

Autoridades policiales, medios de comunicación, queridos vecinos del distrito de general arenales.

Buenas tardes a todos, nos encontramos dando comienzo a un nuevo periodo de sesiones ordinarias del honorable concejo deliberante.

Ambito donde realizamos un balance del año trasncurrido y proyectamos objetivos para el que se inicia.

El comienzo del año 2020 fue complejo, en los ultimos dias del mes de marzo luego, el señor presidente de la republica mediante decreto nos comunicaba de la existencia de una pandemia a nivel global y el inicio en la argentina del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de un virus desconocido, a partir del cual para muchos se detuvo el tiempo, donde solo existio una unica prioridad, proteger la salud de los argentinos.

Aprendimos sobre la marcha, a vivir de otra manera, a salir lo indispensable, a no ver a nuestros afectos y en muchos casos a no poder trabajar, comenzamos a hablar de los escenciales, a valorar como nunca antes la salud y a todo el sistema de salud publico municipal .

En este punto, quiero hacer un poco de historia, que nunca viene mal para los desmemoriados, quiero referirme a uno de los puntos estrategicos y prioritarios de esta administracion municipal, que desde el dia uno de gestion comenzo a planificar, con el objetivo primordial de mejorar el sistema publico de salud con epicentro en el hospital “ignacio pirovano” y las unidades sanitarias de cada localidad, por ello, el primer “fondo de infraestructura municipal” (f.i.m.) fue utilizado en dotar al hospital de terapia intensiva alla por el año 2017, invirtiendo mas de 12 millones de pesos entre fondos provinciales y municipales, esa terapia esta hoy dia en pleno funcionamiento con aparatologia donada por la cooperativa agricola de ascension, equipada con tres respiradores y dos mas que se sumaron el año pasado surgidas de donaciones de productores, vecinos y uno de ellos por gestiones de la diputada valeria arata ante el ministerio de salud de la nacion, contando con 3 ambulancias de alta complejidad que no poseiamos, – que hubiera sido de nuestros enfermos graves sin una terapia intensiva -, pero por sobre todo, con un equipo humano de salud que comenzo a prepararse a partir de marzo para lo que venia, incorporandose jovenes medicos que luego de transitar su formacion volvieron a su distrito para ejercer su vocacion, profesionales que hoy nos enorgullecen como arenaleses.

En esta tarea de pensar hacia el futuro de manera ordenada, dos años atrás, se creaba en el hospital municipal la “escuela de enfermeria profesional”, con docentes medicos y paramedicos del mismo hospital, totalmente gratuito, y en este 2021, los jovenes profesionales tendran su titulo de tecnicos superiores de enfermeria, destacando que muchos de ellos estan formando parte hoy del plan de vacunacion provincial como vacunadoras.

Miren si no vale la pena proyectar y ni hablar cuando uno lo hace pensando en la salud .

Aca me quiero detener para reconocer en forma personal a todo plantel humano de salud municipal por su enorme trabajo, por su compromiso, trabajando sin descanso, sin licencias, muchas veces con temor, enfermeras que estando exceptuadas para trabajar por enfermedades prexistentes permanecieron en la trinchera, muchas cubriendo con angustia a una compañera diagnosticada de covid, pensando quizas en ser la proxima y siendo pocas y en muchos momentos criticos donde el hospital estaba completo por diversas patologias “ellas estaban ahí” (navidad, año nuevo, feriados) agradecer a los ambulancieros, al personal administrativo, mucamas, personal de limpieza, de cocina, de lavanderia, a las chicas de rastreo, a mariela y a maria laura, a marianela, a martin, a los medicos y al dr. Guillermo apizzato, a todos gracias, por su humildad, su compromiso y su enorme humanidad.

Pero como la pandemia mundial no termino, debemos recordar que nos tenemos que seguir cuidando, en esta tarea de cuidado colectivo y de responsabilidad social, se continuan con las campañas de testeos rapidos municipales en todas las localidades, adquiriendo mas de 1.000 test rapidos de antigenos con fondos municipales, que junto a la instrumentacion de consultorios febriles en cada localidad, permite atender de manera aislada y preventiva, detectandose a tiempo el virus y el inmediato aislamiento de la persona contagiada.

Asimismo, como esta es la oportunidad de rendir cuentas del año transcurrido ante este concejo y hacia la comunidad en general, debo informar sobre las diversas y cuantiosas inversiones realizadas por el ejecutivo municipal gracias a importantes donaciones recibidas de empresas del distrito, particulares, funcionarios, concejales y vecinos, que sumadas a fondos municipales permitieron continuar equipando a nuestro hospital para dotarlo de mayor complejidad, de esta forma se adquirieron: una (1) mascara helmut de ultima generacion para enefermos de covid;

Una (1) mesa de anestesia,

Dos (2) camas hospitalarias de internacion electronicas. Más ocho (8) camas donadas especificamente por el crea gral. Arenales); tres (3) monitores multiparametricos;

Un (1) monitor con capnografia;

Dos (2) electrocardiografos;

Una (1) cama de parto electronica;

Ocho (8) bombas de infusion;

Instrumental para quirofano;

Un (1) equipo de cirugia laparascopica;

Se remodelaron los centros de salud de arribeños, – con arreglos de techos, mejoras y modernizacion de cocina, habitacion del personal, consultorio, garaje y construccion de un consultorio febril para atencion de pacientes de covid, en este caso, tambien se recibieron donaciones de elementos del banco crredicoop sucursal arribeños y de la firma cargill, agradeciendo desde ya, por su constante compromiso con la comunidad.

Y unidad sanitaria de ascension, en este caso, con arreglos de techos incorporando un sillon de odontologia de ultima generacion y amoblamiento general donados por las dos mutuales de dicha localidad.

Se incorporo una farmaceutica a la farmacia del hospital para optimizar y profesionalizar la provision y compra de medicamentos de todo el sistema de salud;

Se compro e instalo un sistema de software de centralizacion de informacion hospitalaria,

Se realizaron campañas de testeos de hiv, campañas de promocion y prevencion de cancer de mama con el dr. Nardachione y la enfermera liliana jauregui encargados ambos del area de oncologia del hospital, campañas de prevencion de embarazo adolescente, de sarampion, zika, dengue y chikunguña.

Con respecto al servicio de salud mental , que fuera implementado por esta gestion municipal, debo destacar el enorme trabajo de las profesionales encabezado por la lic. Malagamba, en estas epocas dificiles de pandemia, les agradezco a todas por su compromiso. Debiendose adaptar el servicio de atencion presencial a virtual, se habilitaron lineas telefonicas para contencion a la comunidad, fundamental en los tiempos de aislamiento, se coordino la entrega de medicamentos a todos los pacientes del distrito durante el aislamiento garantizando el suministro de los mismos, contencion de pacientes moderados a graves, campañas de prevencion y acompañamiento, campañas de promocion de la salud integral. Tratamiento y acompañamiento a mas de 100 pacientes del distrito con la provision de los acompañantes terapeuticos que el diagnostico requiera.

Porque la salud nos importa, porque la salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social.

Y por que la salud nos importa y la vida de una gestion municipal es un constante devenir y proyeccion hacia el futuro, debo anunciar que estamos en tratativas avanzadas con el dr. Ambrosino, procer vivo de la salud de nuestro distrito, para la compra de su laboratorio de analisis clinicos para dotar al hospital municipal de ese escencial servicio propio en las instalaciones que ya fueron previstas en las ultimas obras de remodelacion. Gracias una vez mas, por tanto, dr. Ambrosino.

Por ultimo, para finalizar con el tema de salud, quiero hacer alguna manifestacion breve respecto al plan de vacunacion masiva que se esta llevando adelante por la provincia de bs. As., expresando que el sistema publico municipal de salud se halla altamente capacitado y disponible para afrontar la campaña de vacunacion masiva, como ya fuera demostrado dias pasados, requiriendo a las autoridades provinciales que se nos tenga en cuenta para ello, dejando de lado mezquindades politicas, por que la inmunizacion de la poblacion toda, de manera mas agil y rapida nos hara salir mas temprano que tarde de esta pandemia que nos acosa al iguar que poder manejar el sistema de turnos para una mayor organización de los mismos.

Del mismo modo debe decir que inicie gestiones personales ante las autoridades de pami a los fines de lograr la vacunacion inmediata de todos los abuelos internados en los geriatricos municipales y privados del distrito, que a la fecha no se hallan inmunizados.

En lo que respecta a educacion en un año muy dificl para todos los chicos y docentes por no haber tenido la modalidad de clases presenciales y siendo tan importante la vuelta a la escuela espacio educativo social y comun de todos los educandos, conjuntamente con consejo escolar, se continuo trabajando para dotar de mejor infraestructura a todos los establecimientos educativos del distrito, a traves del plan escuelas a la obra y del fondo educativo , teniendo los siguientes logros: – escuela primaria n° 1 se intervino refaccionado los techos en el sector de cocina;

En el jirim de estacion arenales, construccion de un baño y cuarto de guardado, reparacion de revoques y remodelacion del baño de docentes;

Escuela de estetica de ascension y e.c.a. (espacio cultural ascension): contruccion de un sobretecho sobre salon principal. Escuela primaria n°16: reconstruccion integral de cubiertas en etapa de ejecucion; y reparacion de cubiertas por filtraciones en el c.e.c. rayito de sol de arribeños en etapa de final de obra;

Pintura y acondicionamiento del jardin maternal “sagrada familia de arribeños”.

Asimismo, en diciembre ultimo pasado, tambien financiado a traves del fondo educativo provincial comenzaron los trabajos, de cerramiento lateral del s.u.m. de la escuela secundaria n°1 de ferre obra tantos años postergada, hoy en plena etapa de ejecucion.

Cultura . Referido a las actividades culturales la pandemia cambio la dinamica de años normales, sin embargo antes de marzo del 2020 se realizaron distintas actividades culturales como la fiesta de las colectividades en ascension, celebracion del 130 aniversario de ascension con el tradicional festival “ascension vuelve a cantar”, festival de musica con artistas locales “quenossalveelarte”, baile de carvanal en ferre con paseo de artesanos y patio gastronomico, se realizo una nueva edicion de los tradicionales corsos de general arenales con una gran concurrencia de publico, como asi tambien la edicion 10 del “arribeños rock”, luego el aislamiento social hizo que cada uno de los festivales y ferias de cada una de las localidades fueron pensadas y transforamdas en programas virtuales y asi surgio el programa televisivo “mayormente alegre” a traves de la señal de television por cable, la realizacion de los actos patrios por redes sociales agradeciendo la participacion de todos los vecinos, de las tejedoras de un cuadradito para mi bandera transformandose en mantas para los abuelos de los geriatricos, como las banderas realizadas por alumnos de nivel primario y el concurso fotografico de nivel secundario “yo amo a mi bandera”, se creo un evento a traves de las redes sociales “arenales se queda en casa” con la participacion virtual de artistas locales, escritores, lectores, lectura de cuentos para niños a cargo del espacio cultural “la pacha” de la docente andrea besana, se realizaron fiestas virtuales de las promo de primaria y de secundaria.

Se confeccionaron entre la direccion cultura y de tercera edad y se entregaron cuadernillos cognitivos para los adultos mayores del distrito, para los festejos del dia del niño, enconjunto con la direccion de deportes, se confeccionaron mas de 2000 juguetes con material reciclado, entregandose a todos los niños a traves del paso del carro de la alegria. Concurso de dibujo “mis derechos” el dibujo ganador fue pintado en un mural a cielo abierto sobre calle estanislao lopez a cargo de profesores de arte. Muestra virtual con artistas locales de la semana de las artes y el primer encuentro de bandas de cumbia del distrito de general arenales de modo virtual y en este mes se esta realizando el ciclo “lectura bajo las estrellas” en cada una de las bibliotecas.

Para finalizar con esta area se puso en funcionamiento el taller de batucada que habia comenzado en gral. Arenales, ahora con clases en todas las localidades del distrito y tambien en la estacion arenales, a cargo del profesor marcos acuña.

En deporte y recreacion: del mismo modo que las actividades culturales, las deportivas fueron un antes y despues de marzo, antes del comienzo de la pandemia se pudieron desarrollar la colonia de abuelos “reecuentro feliz” y colonia “sin etiquetas” con mas de 30 chicos de capacidades diferentes, torneos de “beach newcom” para adultos, un torneo de futbol femenino. Asimismo como inaguracion de los carnavales de general arenales se realizo la primer maraton de carnaval con 95 corredores de toda la zona, siendo intencion de continuar con la misma en años venideros.

Luego, a partir de la cuarentena estricta hubo que agudizar el ingenio continuando con actividades pero de manera virtual asi fue como se realizaron entrevistas en vivo por redes sociales a distintos referentes del deporte nacional como local.

Se organizaron torneos de “play station” con finales presenciales con premios para los cuatro semifinalistas.

Se reacondicionó la cancha de bochas en estacion “la pinta” con colocacion de maderas nuevas, pntura y entrega de material con el objeto de promocionar el lugar, tambien se reacondicionó la cancha de tejo en el prado español de ascension y se construyó una nueva cancha en la plaza “bulo” en arenales para disfrute de nuestros adultos mayores, en materia de deporte infantil se demarcó una cancha de mini rugby en el playon municipal de arenales, con la pintura de un mural, promulgando el deporte infantil conjuntamente con el equipo de rugby “los tercos”.

Como de proyectar y planificar se trata, juntamente con la federacion norte de karting con sede en salto se esta trabajando intensamente en la construccion de un kartodromo en la angelita, en un predio del ferrocarril al ingreso de la localidad, existiendo la promesa de dicha federacion de contar con dos fechas del calendario 2021.

Como tambien de sueños colectivos esta hecha la vida de una comunidad, debo anunciar la inminente conclusion de la primera etapa de recuperacion del complejo polideportivo municipal “la salada”, que en el proximo mes sera formalmente inagurada, predio que a mi asunsion se hallaba en total estado de abandono y ha sido recuperado transformandose en un espacio que sera destinado a eventos culturales, sociales y deportivos, cuenta con la construccion de un edificio principal como s.u.m. de 90 metros cuadrados ubicado en el corazon del predio con una cantina y cocina, colocacion de 36 luminarias led, se construyeron 56 parrilleros y 56 mesas construidas con placas de hormigon realizadas por los trabajadores del plan “argentina hace”, remodelacion a nuevo de baños y vestuarios, con el objeto de mantener la integridad del predio se construyó una vivienda de 60 mts. Cuadrados para alojar a un casero permanente. Esta obra que sera orgullo del distrito fue realizada y proyectada por nuestro equipo de obras publicas en conjunto con la direccion de deportes, area que ya demarcó diferentes canchas para diversas actividades deportivas.

Otro ejemplo de trabajo en equipo es el proyecto, en ejecucion, del galpon cultural y deportivo que llevará el nombre del boxeador profesional arribeñense “nino lopez”, se trata del reacondicionamiento de un galpon recuperado del ferrocarril, donde se llevaran a cabo actividades de tejo – dandole un espacio al club de tejeros de arribeños -, cancha de voley, de basquet y un sector para gimnasio de boxeo, y para diferentes actividades culturales.

En materia de zoonosis continua funcionando en perfectas condiciones el refugio canino a cargo del sr. Daniel rossi, en este ultimo año de pandemia se realizaron mas de 600 castraciones de perros y gatos, se llevo a cabo el plan de vacunacion antirabica anual y se gestionaron 14 adopciones de mascotas del refugio, debemos seguir trabajando y concientizando a la poblacion sobre la importancia de una adopcion responsable de mascotas para que año tras año sea mayor el numero de adopciones y disminuya el numero de perros y gatos de la calle.

En el area de seguridad y defensa civil, a pesar de poseer una de las estadisticas mas bajas de inseguridad de la provincia, continuamos invirtiendo en la adquisicion de 16 nuevas camaras de seguridad que se suman a las 32 ya existentes e instaladas. Debo informar que estamos trabajando para su implementacion en el transcurso del año de un plan integral de seguridad y control con la creacion de un sistema de inspectores municipales con incorporacion de nuevos agentes para control de los distintos aspectos que hacen a la seguridad (transito, nocturnidad, medio ambiente, etc).

En el area de produccion con la incorporacion del nuevo director sr. Leonel rae hemos presentando el proyecto de ordenanza aprobado por este cuerpo sobre aplicación segura de fitosanitarios en zonas buffer del distrito, delimitacion de zonas de exclusion y de zonas de amortiguamiento teniendo en cuenta el desarrollo de la poblacion en los margenes de los pueblos asi como los cauces de agua perifericos a las localidades. Nunca regulado en el distrito. A raiz de esta reglamentacion se mantuvieron reuniones con expendedores de insumos agricolas del distrito y con la camara de empresas expendedoras de la provincia, dos campañas de recepcion de envases vacios de fitosanitarios siendo el distrito que mas envases recepcionó en la provincia. Asimismo, hemos acompañado a los productores del periurbano para asesorarlos en otros metodos en la manera de realizar sus aplicaciones a los cultivos y sobre nuevas formas de produccion, sabiendo que los cambios llevan su tiempo.

Realizamos un relevamiento de pymes e industrias del distrito, creando el primer registro de pymes distrital, trabajando en conjunto con el area de planeamiento urbano en la delimitacion de las potenciales zonas industriales del distrito.

Con fondos municipales lanzamos el programa “hacemos huerta” acompañando a mas de 700 familias a desarrollar su huerta durante la cuarentena.

Firmamos un convenio de comodato con el sr. Edgardo zarantoneli por un predio de una hectarea de su propiedad, con 12 invernaderos, donde se haran trabajos de huerta, vivero, ensayos de cultivos aternativos y granja avícola.

Creamos el programa “promover” para atender la demanda de un sector de la poblacion que busca herramientas, equipamiento o materiales para dar inicio a una actividad laboral o a mejorar su proceso productivo existente.

Puesta en funcionamiento de la incubadora de proyectos productivos municipal.

Creacion y proyecto de las ferias “agrocultura” para su lanzamiento en este año 2021.

Se acompaño al equipo de obra publica y red vial en la colocacion de tubos, alteos y consolidación de caminos rurales, presentando ante provincia un proyecto de turismo para reactivar y poner en valor la pesca en la laguna “mar chiquita”.

En lo que respecta a la secretaria de desarrollo social , el aislamiento social estricto de los primeros meses de pandemia hizo que muchas actividades informales del distrito no se pudieran llevar adelante, lo que aumento la tarea de esta area para intentar paliar la falta o imposibilidad de trabajo de un vasto sector de la sociedad, sin embargo, debo decir que con el trabajo intenso de la secretaria, asistentes sociales, se llego a cubrir la demanda de esa poblacion, con la distribución y entrega de bolsones de alimentos de manera periodica cubriendo todos los barrios de todas las localidades, en este aspecto se debe destacar tambien el trabajo articulado con el concejo escolar del distrito, movimientos sociales y agrupaciones politicas, como tambien la colaboracion en ese momento extremo de productores, comerciantes y particulares mediante la donacion de alimentos de distintos tipos. Nuestro agradecimiento por el enorme esfuerzo y trabajo realizado por todos ellos.

Para este año comenzamos a trabajar en distintos programas como el de “hogar seguro” – “programa de asistencia alimentaria para hogares vulnerables” y “programa crecer 1000 dias” de acompañamiento integral de la madre y su bebe en los primeros 1000 dias de vida.

En el area de la secretaria de obras y servicios publicos , marcando una constante de esta administracion municipal, los hechos estan a la vista, importantes obras realizadas y a realizar en todos y cada uno de los pueblos del distrito sin distincion, por mas que algunos malintencionados quieran desvirtuar esta realidad sin argumentos veraces y valederos, olvidando de donde vienen y que poseen historia reciente, “la unica verdad es la realidad” como expresará en algun momento de la historia argentina un importante presidente de este pais.

En esta tarea de mejorar dia a dia lenta pero de manera continua la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de este distrito, anuncio obras de embellecimiento de espacios publicos: se concluyo e inaguró en el 2020 la plaza san martin de gral. Arenales con reconstruccion general de veredas, recambio de 36 farolas, colocacion de equipamiento urbano (12 cestos, 10 bancos, 4 bicicleteros) y restauracion de bancos perimetrales;

Se proyecta: a) la remodelacion de la plaza 9 de julio de arribeños con colocacion de luminarias leds, cambio de veredas y bancos;

B) remodelacion de la plaza de ascension ya comenzada;

C) remodelacion de la plaza hipolito yrigoyen y plaza de juegos de general arenales, como asi tambien colocacion de luminarias leds y estacion saludable en la plaza de la angelita y colocacion de 10 luminarias led en la plaza principal de ferre y 10 en la de la trinidad;

En arribeños ademas de la obra ya iniciada de recuperacion del galpon del ferrocarril “nino lopez”, como complemento para embellecimeinto de la pista de la salud se construyeron los baños prometidos y se construiran parrilleros nuevos, mesas, senderos para caminatas y la demarcacion de una cancha auxiliar para el club huracan, obra esta en conjunto con esa institucion.

Se colocaron 170 luminarias leds en todo el distrito durante el pasado ejercicio y se proyecta seguir colocando en este año, teniendo como objetivo seguir avanzando para lograr paulatinamente el total de iluminacion led en el distrito.

Obras de saneamiento urbano : se logro luego de gestiones de esta intendente juntamente con funcionarios provinciales locales y la comunidad de arribeños que el gobierno de la provincia retomara las obras de desagues cloacales en arribeños, obra iniciada por la administracion vidal y continuada por el gobernador kicilof, y que si dios quiere, finalizará este año, permitiendonos lograr que arribeños sea la primer localidad del distrito en tener el 100% de cloacas. En este caso cumpliría una promesa de campaña, como la linea de 33 kilowatts ya concretada, siendo la primer obra que gestione en la plata a los pocos dias de asumir como intendente en el 2015.

Se finalizo la obra de ampliacion de red de colectores cloacales y red domiciliaria convenio firmado con la dipac provincial por 15.499.291 millones de pesos y se esta ejecutando una ampliacion de red domiciliaria cloacal convenio con enhosa nacional de 3.000 metros, ambas en arenales y se proyecta, ya fueron elevados los planos ante ese mismo organismo, de 5200 mts. De ampliacion de cloacas para arenales, gestionados ante el ministro de infraestructura nacional en su reciente visita. Sumado al proyecto de desagues pluviales del programa “argentina hace” para ascension.

En breve, comenzaremos con la obra para dotar de agua potable a la estacion ascension, importante y reclamada por los vecinos, obra de saneamiento, finaciada integramente con fondos municipales. Asimismo, continuamos gestionando ante la provincia por la obra de agua potable para la angelita y la trinidad. En la trinidad logramos el traslado del basural a cielo abierto que significaba un importante problema ambiental para sus pobladores.

Obras en edificios publicos : se realizaron obras de reparacion integral de techos, recambio de bajadas pluviales, pintura, instalacion de gas natural en las comisarias de ascension y de ferre.

Obras de infraestructura: se concreto la repavimentacion de tramos dañados de la av. Scarone mediante la ejecucion del f.i.m. 2020, se procedióm a la adecuacion de avenida en trinidad, se realizo el relleno y nivelacion de la avenida, con la construccion de un cantero central, se colocaron piedras y se proyecta la instalacion de luminarias.

Ademas se proyectan para ejecutar en este año 2021 la realizacion de bacheos en todas las localidades y la construccion de cordon cunetas con fondos nacionales del preinba.

En este punto de importantes obras de infraestructura deseo destacar tres o cuatro, proyectadas, anuncio la repavimentacion del acceso de arribeños hasta la av. Velez sarfiels, obra muy reclamada desde hace mucho tiempo pero que sera concretada por esta gestion y la repavimentacion de 800 mts. Del acceso a ascension desde el arco hasta la virgen, financiadas por el f.i.m. 2021.

La construccion de un c.a.p.s (centro de atencion primaria de la salud) en ascension, en terrenos propios del municipio, proyecto presentado en la gestion provincial anterior y que se concretará en esta (ya se firmo convenio con salud de provincia) y ademas la construccion de 11 viviendas para ascension en terrenos municipales, proyecto presentado e iniciado ante el instituto de la vivienda provincial, incorporado al presupuesto provincial 2021, se firmaría convenio el dia 19 de marzo proximo.

En materia de adquisiciones de maquinarias y vehiculos municipales para los distintos servicios urbanos y de red vial, se continuo con el proceso continuo de renovacion del parque automotor, nadie ni ningun contribuyente de tasas urbanas y/o rurales nos podra decir o señalar que en estos cinco años de gestion no se han invertido sus tasas en renovar el parque de maquinarias, falta seguro que sí, pero seguiremos en esta tarea de invertir los fondos que nos confian de la manera que corresponde, con total transparencia. En este año de pandemia adquirimos: una excavadora hidraulica sobre oruga marca new holland que vino a reemplazar la vieja excavadora comprada hace mas de 20 años por el intendente arata:

Dos camiones iveco tector 0 km para recoleccion de residuos;

Una caja compactadora de residuos;

Dos tanques cisterna para riego;

Un acoplado carreton para traslado de la excavadora de tres ejes, linea agricola;

Un brazo retroexcavador para minicargadora;

Ademas de la compra de un camion iveco dayle 0 km. Para mantenimiento de alumbrado publico.

Quiero hoy presentar oficialmente la direccion municipal de las mujeres, politicas de género y diversidad sexual , direccion encabezada por marianela perez, como directora, acompañada por un equipo interdisciplinario intregado por maricel albarello, abogada y daiana torres, trabajadora social, que trabajaran inter institucionalmente con el servicio de salud mental para el acompañamiento y apoyo psicologico. La direccion persiguirá objetivos claros: – acompañamiento, asesoramiento y fortalecimiento de las victimas de violencia por razones de género; – promocion y prevencion contra la violencia de género y colectivos lgtbi;- tratamiento contra las masculinidades; – esta direccion nace para coordinar el trabajo de instituciones que ya abordaban la problemática , junto con toda la sociedad que demanda políticas de protección y promoción.

Ya a manera de conclusion para ir finalizando con este mensaje, rindiendo cuentas de la administracion municipal de este año, informaré brevemente sobre la economia y finanzas municipales, si bien la informacion completa y detallada la tendra este cuerpo el 30 de abril al momento de presentar la rendicion de cuentas anual, como manda la legislacion vigente, en este sentido debo decir que de la ejecucion del presupuesto 2020 se logro equilibrio presupuestario con un superavit del 1.2% del mismo, que traducido en pesos significa un superavit de 6 millones de pesos , a pesar de sufrir una baja de la coparticipacion de un 7% producida por los menores ingresos provinciales y/o nacionales producto de la pandemia, pero compensada en parte no en su totalidad, con una ayuda del tesoro provincial (atp) que recibieron todos los municipios de la provincia de acuerdo al c.u.d. y por un credito de la provincia a devolver en el año 2022. Aquí quiero detenerme y destacar que los ingresos municipales de recaudacion propia por tasas municipales se mantuvieron en niveles casi iguales que años anteriores de no pandemia, agradeciendo desde ya por el esfuerzo a todos los ciudadanos del distrito, lo que nos permitio continuar de manera normal con la prestacion de servicios e inviertiendo en obras y adquisiciones de maquinarias.

Tambien quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal municipal, ya destacamos al personal de salud, ahora corresponde destacar la tarea del personal abocado a los servicios municipales en general por su trabajo en estos meses de pandemia.

A los gremios municipales que a traves de los años y muy especialmente en este ultimo, mediante paritarias libres, hemos acordado siempre, sin mayores conflictos, entendiendo ambos sobre la dignidad del trabajo y su justa retribucion, a pesar de los vaivenes de la economia argentina.

Como lo he hecho siempre para esta oportunidad, en las cinco presentaciones anteriores, hoy vengo a esta casa de la democracia a agradecer el acompañamiento de este cuerpo legislativo, a mi bloque por defender las políticas de mi gobierno con argumentos sólidos y a los bloques opositores por debatir con su mirada opositora pero seguramente constructiva, cumpliendo con su responsabilidad y nunca perdiendo de vista el bien común.

El país necesita del valor del respeto del uno hacia el otro, del no avasallamiento a las instituciones, del respeto a la justicia, necesita de hombres y mujeres con vocación democrática y republicana.

Felicito y agradezco a los consejeros escolares por el trabajo y el acompañamiento a mi gestion y los insto a seguir trabajando por una mejor educacion. También agradezco a mi equipo de trabajo, a mi gabinete, porque soy consciente de lo exigente que soy.

A todos ustedes les digo que “la verdadera riqueza de una nacion no esta en sus recursos naturales sino en la capacidad de su gente. ¿como vamos a dejar que nuestro principal bien, su gente, no se nutra, no estudie, no invente, no viva bien? La lucha contra la pobreza es un imperativo ético y a la vez el plan económico mas eficaz para la argentina”.

Para finalizar realizaré una serie de anuncios de programas y proyectos que seran enviados en el transcurso del periodo de sesiones para su tratamiento por este cuerpo, en primer lugar debo anunciar la creacion de la “cooperativa de trabajo de general arenales”, que ya cuenta con aprobacion del inaes, formada por jovenes profesionales, comerciantes y trabajadores del distrito, cuya sede social funcionará en las oficinas de la terminal de omnibus de arenales y desarrollara tareas de obras publicas y civiles, fabricacion de cementicios, etc. Generando hacia el futuro mano de obra local. Asimismo, esta misma cooperativa se halla gestionando la autorizacion del inaes para formar una cooperativa de recicladores que seran parte de un programa integral de medio ambiente que convocara a lideres ambientales, programa que tambien requerirá aprobacion legislativa.

Tambien informó que hemos firmado en el mes de febrero pasado el convenio marco de colaboracion con la comision directiva del asilo “irene dall´ochio” de ascension, para la continuidad del asilo con la misma calidad de atencion que ha brindado desde siempre, teniendo como obligacion por parte del estado municipal el sostenimiento y ciudado de instituciones como esas. Pondremos en marcha el “plan familia propietaria”, que iniciaramos a finales del 2019 y que el año de pandemia nos impidio su continuidad, para ello hemos acordado la compra de una quinta en general arenales, procediendo a la firma de la documentacion pertinente de compra en los proximos días, acto administrativo que requerirá intervencion de este concejo. Del mismo modo, se enviará un proyecto de ordenanza para cambiar el destino de una manzana de tierra de la trinidad para afectarla a planes de viviendas y de un terreno en la localidad de arribeños que se esta realizando su regularizacion dominial mediante prescripcion administrativa.

Como corolario, aquí se hallan expuestos a grandes rasgos las obras y hechos concretados en el ultimo año y referenciados los nuevos desafios y planes que proponemos para este nuevo que se inicia, pero siempre con la misma conviccion, responsabilidad, honestidad y trabajo que hemos demostrado desde el primer dia de gobierno, gestionando para todos y de manera federal y equitativa para cada pueblo del distrto, trabajando codo a codo con cada vecino, con cada institucion del distrito y hacer de nuestro municipio, un lugar ordenado, sustentable, donde todos seamos conscientes de nuestros derechos y tambien de nuestras obligaciones.

Por que el unico objetivo que persigo es cada uno de ustedes viva mejor. “la gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como esta”. Y soñemos, por que nacemos con la capacidad de soñar, de ir mas alla de lo que vemos. En nuestra realidad y con ese poder, tambien tenemos la capacidad de hacerlo real, solo debemos trabajar para lograrlo.

En el dia de la mujer, les dejo una reflexion de la madre teresa de calcuta.

“si tus ojos son positivos, amarás el mundo. Pero si tu lenguaje es positivo, el mundo te amará. El amor de una mujer esta en sus acciones, ella mira con su corazón y siente con sus ojos. Una mujer es el banco donde cada miembro de la familia resuelve las preocupaciones, las heridas y la ira. Una mujer es el cemento que mantiene unida a la familia y su amor durará toda la vida”.

Asi, declaro formalmente inagurado el presente período ordinario de sesiones del honorable concejo deliberante de General Arenales.