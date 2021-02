Tras la reunión celebrada anoche en el club Belgrano, los dirigentes de los clubes locales acordaron el comienzo del Torneo Nocturno de Futbol para el próximo viernes 19 de febrero. Después de casi un año de inactividad, el puntapié inicial será en la cancha de Colonial, donde el local recibirá al actual campeón, Singlar Club, en el partido inaugural del certamen.

El campeonato es de carácter no oficial por lo que no habrá servicio de policía, aunque contaran con efectivos en los accesos en inmediaciones de los estadios. En tanto que se utilizará seguridad privada en el interior de los predios.

En cuanto a la asistencia de público, se habló de un ingreso restringido, sin precisar la cantidad exacta de aficionados que puedan ingresar a la cancha, de ambas parcialidades, aunque se insistió en el resguardo de la salud, por lo que será obligatorio la utilización del tapaboca y el distanciamiento entre los espectadores. Asimismo, los clubes dispondrán de todas las medidas de protocolo con la disponibilidad de alcohol en la cantina y en el ingreso, donde se tomara la temperatura, como asi también área de sanitizacion en el sector de baños.

FIXTURE TORNEO NOCTURNO LIGA DEP. DE GENERAL ARENALES 2021

1º FECHA

VIERNES

DEP. COLONIAL VS SINGLAR CLUB (cancha colonial)

DOMINGO

ARENALES F.C VS 12 DE OCTUBRE (cancha arenales)CLUB HURACAN VS CLUB BELGRANO (cancha colonial)LIBRE: SOCIAL ASC.

2º FECHA

VIERNES

CLUB BELGRANO VS SINGLAR C LUB (cancha arenales)

DOMINGO

DEPORTIVO COLONIAL VS 12 DE OCTUBRE (cancha colonial)SOCIAL DE ASC. VS CLUB HURACAN (cancha arenales) LIBRE ARENALES F.C

3º FECHA

VIERNES

12 DE OCTUBRE VS CLUB HURACAN (cancha colonial)ARENALES F.C VS COLONIAL (cancha arenales)

DOMINGO

SINGLAR CLUB VS SOCIAL DE ASC. (cancha colonial) LIBRE: CLUB BELGRANO

4º FECHA

VIERNES

CLUB BELGRANO VS SOCIAL DE ASC. (cancha arenales)

DOMINGO

ARENALES F.C VS CLUB HURACAN (cancha arenales)12 DE OCTUBRE VS SINGLAR CLUB (cancha colonial)

LIBRE: DEPORTIVO COLONIAL

5º FECHA

VIERNES

DEPORTIVO COLONIAL VS CLUB HURACAN (cancha colonial)CLUB BELGRANO VS 12 DE OCTUBRE (cancha arenales)

DOMINGO

ARENALES F.C VS (cancha arenales) VS. SOCIAL DE ASC.

LIBRE: SINGLAR CLUB

6º FECHA

VIERNES

12 DE OCTUBRE VS SOCIAL DE ASC. (cancha colonial)

DOMINGO

ARENALES F.C VS CLUB BELGRANO (cancha arenales)DEP. COLONIAL VS SINGLAR CLUB (cancha colonial)

LIBRE: CLUB HURACAN

7º FECHA

VIERNES

SINGLAR CLUB VS CLUB HURACAN (cancha arenales)

DOMINGO

ARENALES F.C VS SOCIAL DE ASC. (cancha arenales)DEP. COLONIAL VS CLUB BELGRANO (cancha colonial)

LIBRE: 12 DE OCTUBRE