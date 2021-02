FUTBOL José Luis Valdez le puso punto final a su carrera profesional

José Luis Valdez (Ascensión, partido de General Arenales, Prov de Buenos Aires; 14 de abril de 1998), una de las joyitas de Quilmes, recibió la noticia de que no sería tomado en cuenta por el Dt «Colorado» Facundo Sava y decidió dejar el fútbol.

Mirá lo que publicó en las redes sociales.

“Me voy feliz, sabiendo que no me voy a reprochar la decisión que tomé”,

La carrera de un futbolista está repleta de obstáculos. Desde Infantiles, los chicos dan pelea para ganarse un lugar en Primera y, aunque logren su objetivo, después es complejo mantenerse. Y José Luis Valdez, goleador histórico de las Inferiores de Quilmes, decidió dar un paso al costado a los 22 años, luego de que Facundo Sava, el DT, le comunicara que no iba a tenerlo en cuenta. ¡Increíble! “Me voy feliz, sabiendo que no me voy a reprochar la decisión que tomé”, expresó en las redes.

El delantero estuvo a préstamo en Talleres de Remedios de Escalada, equipo con el que disputó la B Metropolitana. Pero para esta temporada en el Tallarín no apostaron por él, el 9 regresó a Quilmes y allí, luego de hablar con el entrenador, tomó la decisión de retirarse definitivamente del deporte. «Pensé que este día no iba a llegar nunca, pensé que esta decisión nunca la iba a tomar, muchos años de sacrificio, perdiendo fechas importantes porque tenia que entrenar, o jugar algún partido. Las lesiones que te jugaban en contra, el clima que a veces no te dejaba jugar un partido o ni siquiera te dejaba entrenar. Vivir en una pensión, donde todos los años conocías a gente nueva, te tenías que hacer compañeros de todos, sin ni siquiera conocer a nadie. dejar atrás a una familia por cumplir un sueño, el de poder debutar en Primera y darle esa satisfacción a tu familia, el del poder hacer un gol en Primera, el de poder salir campeón», comenzó el pibe en Instagram.

Aunque decidió despedirse en un tono alegre…

«A veces el fútbol te da muchas tristezas, pero también demasiada alegrías. Hoy, después de casi 11 años de jugar al fútbol, de estar lejos de la familia, de los amigos, de todo lo que nos hace bien, tome la decisión de no jugar más. Por ahí puedo estar equivocado, pero sé que esta decisión la tomo con el corazón y sabiendo que me voy feliz. Hoy arranca otra etapa, muy diferente a todas. Agradecer a todo el mundo que hizo posible que yo pudiera jugar y estar feliz acá», cerró.