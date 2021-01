El elenco de Adrián Martínez, igualó 2 a 2 con el náutico este sábado por la tarde, en el marco de la segunda fecha del Regional Federal Amateur. Guido Montero y José Agüero señalaron los goles del conjunto celeste. El elenco pergaminense terminó con nueve jugadores en cancha por las expulsiones de Eugenio Sabedra y Agüero.El partidoJuventud inició el partido como lo había planificado. Apretó de entrada en la mitad de cancha, estiró el juego hacia sus bandas con Montero y Cascardo y logró ponerse en ventaja por la jerarquía del “Topo”.

A los 10´ Alcaráz metió un preciso pase entrelíneas de la defensa de Regatas para habilitar a Montero y el mediocampista ofensivo pisó el área y remató fuerte y arriba para dejar sin respuestas a Etchemendi y señalar el 1 a 0 para la visita.Lamentablemente a Juventud la pulseada psicológica por la apertura del marcador le duró a su favor sólo dos minutos, ya que a los 12´ Sabreda saltó con los brazos abiertos sobre un rival y el juez, que estaba cerca de la acción, no dudó en expulsar con roja directa al “Ogro”. A partir de ese momento Regatas, con superioridad numérica, se apoderó de la pelota y los espacios, aunque no llevó peligro al arco defendido por Bianchi.Sin embargo, cuando el dueño de casa parecía hacer pie cada vez más y empezaba a comprometer defensivamente a Juventud, a los 30´ Agüero capitalizó una pelota boyando fuera del área y metió un preciso derechazo e inatajable para Etchemendi para establecer el 2 a 0 parcial y generar la algarabía en Juventud, que con un hombre menos empezaba a disfrutar de una diferencia importante en el resultado.Aún así, Regatas no dejó de insistir con su propuesta característica de apostar al ras del suelo y a los 42´ logró el descuento.

Cascardo le cometió penal a Ferrari y Varaz, el histórico goleador del náutico, cambió por gol tras un remate esquinado que Bianchi no alcanzó a contener. Así se fue la primera parte.En el complemento el conjunto local fue amo de las acciones. A los 11´ logró el empate nuevamente a través de Juan Cruz Varas. Esta vez el goleador aprovechó un descuido de los centrales de Juventud, que quedaron abiertos, ganó la posición y se metió en el área para definir contra Bianchi y poner el 2 a 2.El panorama se allanó aún más para el dueño de casa a partir de los 26´, cuando Agüero debió abandonar el terreno de juego por un reclamo en exceso que le costó la tarjeta roja. Desde ese momento Juventud paró dos líneas de cuatro de mitad de cancha hacia su campo y le cedió la posesión y las mejores chances a Regatas.Sobre el final el local estuvo cerca del triunfo pero Bianchi, en dos magníficas intervenciones, impidió la derrota de Juventud.

Si bien el empate no estaba en los planes para el elenco dirigido por Adrián Antonetti, la igualdad tampoco le tiene que caer mal al celeste, que de manera transitoria se subió a la cima del grupo y mantuvo el invicto. En la próxima fecha quedará libre y luego tendrá que enfrentar a Defensores en Salto.

LA SINTESIS

Estadio: Regatas. Arbitro: Leonel Suárez. Asistentes: Luis Flores y Maximiliano Lombardo. Regatas: Jordan Etchemendi; Andrés Ferrari, Tomás Zanazzi, Mauro Ressi, Ulises Bergez; Germán Docreu, Facundo Górriz, Augusto Laena; Federico Hernández; Juan Cruz Varas y Juan Cruz Mendiburu. DT: Sergio Barbieri. Juventud: Agustín Bianchi; Ramiro Tecco, Ramiro Jorge, Federico Ruiz Tozzi, Nicolás Alcaráz; Guido Montero, Iván Caravaca, David Rubio, Braian Cascardo; José Agüero; y Eugenio Sabedra. DT: Adrián Antonetti. Goles: PT 10´ Guido Montero (J), 30´ José Agüero (J) y 42´ Juan Cruz Varas-de penal-(R); ST 11´ Juan Cruz Varas (R). Cambios: en Regatas, Lorenzo Cuello, Dalmiro Gaeto y Elías Martínez por Bergez, Hernández y Górriz; en Juventud, Ignacio Díaz, Adrián Martínez y Augusto Lázzari por Cascardo, Montero y Rubio. Incidencias: en Juventud fueron expulsados Sabedra a los 12´ del PT y Agüero a los 26´ del ST.Fuente: La Opinión