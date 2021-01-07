Mediante un comunicado por las redes, el Club Belgrano de General Arenales decidió suspender el torneo de futbol de verano que realiza año tras año.
HOLA A TODOS QUEREMOS HACER PUBLICO QUE EL CLASICO TORNEO NOCTURNO QUE NUESTRA INSTITUCION ORGANIZA CADA VERANO A TOTAL BENEFICIO DE LAS DIVISIONES INFERIORES QUEDA «SUSPENDIDO».
LAMENTABLEMENTE EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA LAS COSAS VAN CAMBIANDO DIA A DIA COMO ES DE PUBLICO CONOCIMIENTO , EL FUTURO ES MUY INCIERTO Y ESTO NOS AFECTA DIRECTAMENTE PARA DESARROLLAR DICHO EVENTO.
AGRADECEMOS A LOS EQUIPOS QUE IBAN A PARTICIPAR EN ESTA EDICIÓN POR SU CONFIANZA , POR LA BUENA PREDISPOSICIÓN Y POR EL AGUANTE , INVITÁNDOLOS PARA LA PROXIMA EDICIÓN.
EN NOMBRE DE LA SUBCOMISIÓN DE INFERIORES DEL CLUB AGRADECEMOS EL APOYO Y LOS ALENTAMOS A QUE SIGAN COLABORANDO COMO SIEMPRE CON NUESTRO SEMILLERO EN LOS EVENTOS QUE PODAMOS REALIZAR DURANTE EL AÑO , YA QUE LOS INGRESOS SON MUY IMPORTANTES PARA SOLVENTAR GASTOS Y SEGUIR TRABAJANDO POR Y PARA LOS CHICOS.