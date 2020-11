A 10 años de la consagración de Emanuel Giron

«La emoción hasta las lagrimas se instalo en el circuito “Esteban Keni Solian” de Venado Tuerto, que fue escenario de la inolvidable consagración de Emanuel “Pachita” Girón como campeón de la Formula 1400 Santafesina en el Gran Premio Coronación de la temporada 2010 que quedará imborrable en la memoria de todos los fanáticos tuercas que vivieron esa mágica epopeya.

Emanuel Girón se llevó todo en la ultima competencia del año, pero comenzó a definir el campeonato en la fecha del Pre Coronación que se disputó en Villa Cañas, donde logró una victoria fundamental y se puso a un punto del líder, Germán Monney, estirando la definición a Venado Tuerto, donde demostró sus grande condiciones como piloto, frialdad, concentración y gran fortaleza mental para llevar un auto muy bien preparado por su papá Pacha y todo el equipo Girón Competición.

Una combinación perfecta, el mejor piloto y el auto mas competitivo.La consagración de Emanuel ya se vislumbrada desde el sábado cuando clavó el mejor tiempo en la tanda clasificatoria, demostrando tener una maquina en condiciones de ganar. Y el domingo, en horas de la mañana, manejó estupendamente para adjudicarse la victoria en la serie a pesar de tener que lidiar con un piso bastante húmedo.

A esa altura, el piloto ascensionense aventajaba a su rival, Monney, por cuatro unidades. Pero faltaba la prueba decisiva que se veia con cierta incertidumbre porque Luis Caporicci había ganado la otra serie con mejor tiempo y largaba adelante del ascensionense en la grilla de la final, mientras que Monney, segundo en su serie, ocupaba el tercer puesto en la partida.Pero en la final se despegaron todas las dudas porque Emanuel salio decidido a buscar el liderazgo y apenas se puso el semáforo verde, logró superar a Caporici y antes de la primera curva ya se encaminaba hacia el triunfo y la consagración.

Girón comenzó a sacar una amplia ventaja pero se encontró con un adversario inesperado, la gran polvareda que se instaló en el circuito y que hacía imposible la visión de los pilotos. Sin embargo, Emanuel no sacó el piel del acelerador y cruzo la línea de sentencia con una amplia ventaja sobre Caporici y Monney para adjudicarse la victoria y el título de campeón.

La última vuelta parecía eterna para el piloto de Ascensión, pero la bandera a cuadros marcó el triunfo y generó una vorágine de emoción, llantos y festejos en el sector del parque cerrado donde lo esperaba su equipo y todos los hinchas se llegaron desde Ascensión para ser testigos de este increíble momento.

Dale Campeón…Dale Campeón!!!….Fue el cántico que inundó el circuito a su llegada al parque cerrada, donde se fundió en un abrazo con su papá Pacha y su mamá Elida, para luego recibir el saludo de todos, las notas y la algarabía de un festejo muy esperado y un desahogo que llegó en el momento junto.

Visiblemente emocionado, apenas descendió del auto, Emanuel Girón dijo: “estoy muy contento porque se nos dio lo que vinimos a buscar. El auto estaba para esto y tuvo un rendimiento excelente que hizo mas fácil las cosas y por suerte lo pude llevar bien hasta el final. Fue una carrera tranquila desde el comienzo aunque me inquieté un poco por la tierra porque no se veía mucho al final de la recta y no sabía si los otros autos estaban cerca o lejos. Pero se pudo lograr el triunfo y el campeonato”.

Y a la hora de las dedicatorias resaltó: “esto para todos, para mi viejo que es un puntal mas importante de todo esto, para mi vieja y toda mi familia, para los sponsor, mis amigos de Ascensión y de Venado Tuerto, para todos los que nos acompañaron durante todo el año y que hoy disfrutan con nosotros de este momento de gran emoción”.

Resultados

Formula 1400 Santafesina

Primera Serie: 1º Emanuel Girón, 2º Augusto Guenier, 3º Marianbel Bambozzi, 4º Raul Pardini, 5º Gustavo GuenierSegunda Serie: 1º Luis Caporicci, 2º Germán Monney, 3º Gabriel Pupich, 4º Florencio Granic, 5º Matías Collante

Final: 1º Emanuel Giron, 2º Luis Caporicci, 3º Germán Monney, 4º Augusto Guenier, 5º Gabriel Pupich, 6º Raúl Pardini, 7º Gustavo Guenier, 8º Mariangel Bambozzi.