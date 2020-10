La Dirección de Producción y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Arenales te propone que seas el diseñador de la identidad visual de la Feria AgroCultura. Tus creaciones van a formar parte de todo el diseño de la feria.

Para eso deberás crear en hojas de tamaño A4 dibujos, figuras y formas sueltas bidimensionales de:

🐄 Objetos relacionados al campo, la agricultura, ganadería y pesca, animales de granja, etc.

🥕 Frutas y verduras: tené en cuenta que en nuestro cultivo existe una gran variedad de estas, anímate a dibujar uno que no surja de la primera asociación que se te venga a la mente.

🌻 Cultivos agrícolas: trigo, girasol, maíz, soja, etc.

🥖 Alimentos de producción artesanal: panes, quesos, embutidos, conservas en frascos; así como también elementos típicos de almacén, balanzas, bolsa de compra, etc.

🚜 Maquinarias y herramientas de trabajo.

🧉 Vestimentas y objetos típicos del folclore argentino.

🌿 Elementos relacionados al reciclaje, la ecología y la naturaleza.

🖋Frases y/o palabras sueltas que se relacionen con los temas propuestos anteriormente.

✏️ También te proponemos que dibujes la palabra AGRO y la palabra CULTURA como te la imagines.

🔸Las formas, figuras y dibujos que generen pueden estar rellenas o que solo sean contornos, queda a elección de cada uno de ustedes. Dejá un espacio mínimo de 4 cms entre un dibujo y otro. Podes dibujar la cantidad de elementos que quieras, con un mínimo de 1 hoja A4.

🔸Es muy IMPORTANTE que uses fibras, fibrones, marcadores de trazo medio y trazo grueso solo de color negro para luego poder digitalizarlo. Pero te invitamos a que nos sugieras colores de cómo te imaginas que deberían verse los diseños.

🔸En las hojas tiene que estar tu nombre y apellido, edad, colegio y localidad. Los trabajos se entregaran de forma física en las delegaciones municipales de Ferré, Ascension, La Angelita y Arribeños, y en el Palacio Municipal de General Arenales. Tenés tiempo hasta el 30 de Octubre.

Abrí tu imaginación, mirá a tu alrededor, busca referencias pero NO COPIES IMÁGENES, queremos que los dibujos tengan tu personalidad.

¡A DISEÑAR!