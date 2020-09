CONFERENCIA DE PRENSA – Confirmaron 9 nuevos casos positivos en el distrito

La Secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich, comentó: “se van a cumplir los días de aislamiento de algunos casos positivos como los días de cuarentena de varios contactos estrechos de esos casos positivos. Entonces, la población va a ver a esos vecinos circular con normalidad para que nadie se alarme, dado que se empiezan a cumplir los 14 dias de aislamientos de algunas cuarentenas de contacto y los días que el protocolo dice que deben tener los casos positivos luego de terminar sus síntomas

En cuanto a los nuevos contagios, informó que “hoy tuvimos el resultado de tres casos positivos nuevos, uno de Ascensión, correspondiente a una persona que ya teníamos en aislamiento por ser contacto estrecho de otro caso positivo y por lo tanto no tenemos grandes amplificaciones de ese caso, por lo que no vamos a tener mucha cantidad de personas que se sumen a los aislados.

“Se suman dos casos nuevos en la localidad de Ferré, que están en pleno proceso de investigación y los contactos estrechos ya están determinados. En el caso de uno de ellos, como el cuadro viene solapado desde hace algunos días y sumado a la tardanza que ha tenido el laboratorio para dar el resultado, en el rastreo que hicimos esta mañana, mucha de la gente que serian contactos estrechos, prácticamente estarían liberados para el dia domingo”, indicó la facultativa.

Y agregó: “el otro es un caso que tiene muy pocos contactos estrechos, dado que son intrafamiliares, convivientes, por lo que no tenemos grandes amplificaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico estamos bastante bien en Ferré y no tenemos un cuadro de desborde, no obstante eso, seguimos trabajando en los rastreos”.

Por su parte, la Secretaria de Acción Social, Lic. Mariela Sbarbatti, se refirió al funcionamiento del Centro de Trazabilidad de Contactos. Al respecto explicó: “una vez que nos confirman que hay un caso positivo, nos contactamos con esa persona, repasamos sus contactos estrechos y el grupo de rastreadores comienza a llamarlos. Despues, con ellos se toma contacto a diario para saber que necesitan. Dependiendo la demanda hacemos la derivación al equipo de desarrollo social con la asistente asistencial o al equipo de salud o a salud mental si se requiere algun tipo de contención psicológica”

“Cuando la persona con Covid -19 permanece en su casa es porque sus síntomas no requieren internación pero se les exigen las medidas de bioseguridad que venimos remarcando desde el principio de la pandemia. A partir de ese fin de semana vamos a tener algunas altas, que ya iremos informando, es decir que son personas que terminan el aislamiento”, indicó la funcionaria.

Aislamiento de Positivos

Con respecto al aislamiento de los casos positivos, la Dra. Barisich, aclaró: “los casos leves se pueden aislar en sus casas, no hace falta internarlos, pero es necesario que entiendan el concepto de aislamiento intrafamiliar porque si esto continua vamos a tener que activar un centro de aislamiento comunitarios y separar los contactos estrechos de sus familias, sacándolos de la casa”.

“Por lo tanto apelamos a la responsabilidad de los contactos estrechos para no exponer al resto de la familia porque si tiene síntomas en medio del aislamiento es muy probable que contagie al resto de la familia. Entonces, es muy importante que si a alguien lo llaman y le dicen que es contacto estrecho de un caso positivo, que organice a su familia de tal manera que deje de vincularse con el resto de los convivientes”, indicó la doctora.

Y explicó: “el paciente positivo tiene que tomar una habitación separada, comer aparte de los demás, usar el baño e inmediatamente limpiarlo para que el resto pueda ingresar. Si no pueden cumplir con estas medidas vamos que tener que activar el centro de aislamiento comunitario”.

“Todos nos dicen que están cumpliendo con estas medidas, pero si aparecen contagios intrafamiliares, vamos a tener que tomar decisiones en sucesivos brotes de separar a las familias. De todas maneras, cada caso en particular es analizado por los rastreadores y funcionarios de Acción Social, quienes sabe la situación de cada familia”, indicó.

Tratamiento con Plasma

Consultada sobre la paciente de Ascensión que fue tratada con plasma, la Dra. Patricia Barisich, señaló que “tenía síntomas respiratorios, por lo que se lo llevó al Hospital Municipal para analizarlo. Luego se contactó al Centro de Tratamiento de Plasma tras detectar que la paciente cumplía el criterio para recibir plasma. Inmediatamente se envió la dosis correspondiente que la paciente toleró correctamente y se encuentra evolucionando muy bien”.

“Esto refuerza el concepto de que la gente joven tiene mejor pronóstico, pero cualquier persona mayor de 35 años tiene riesgo de que le vaya mal, así que es necesario extremar las medidas de cuidado”, subrayó la medica.

Por último, la Intendente Municipal, Erica Revilla, remarcó: “seguiremos informando, como lo hicimos desde el principio, con total transparencia y responsabilidad. Estoy muy satisfecha por el trabajo que se está haciendo desde el centro de rastreo, el área de psicología, salud, acción social y seguridad. Entre todos estamos trabajando en esta pandemia que nos mantiene en vilo a nivel mundial y entre todos la vamos a superar”.