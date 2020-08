Ante la confirmación del primer caso de Covid 19, las autoridades municipales resolvieron aislar a la localidad de Ascensión desde las 00 hs. del miércoles 26 de agosto hasta el 1° de septiembre a fin de evaluar la situación y hacer un seguimiento de los contactos estrechos del único caso confirmado.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa encabezada por la Intendente Municipal, Dra. Erica Revilla; la Secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich, y el director del Hospital Municipal, Dr. Guillermo Apizzato, acompañados por la coordinadora del Equipo de Salud Mental, Lic. Maria Laura Malagamba; la Sec. Bienestar Social, Lic. Mariela Sbarbatti, y el Delegado Municipal, Mariano Di Santo.

Las autoridades dieron a conocer que se encuentran 45 personas aisladas por contacto estrecho con el caso confirmado y 37 en estudio, mientras que este martes por la mañana se realizaron dos hisopados por relación directa con el caso positivo y se encuentran a la espera un total de 11 casos sospechosos que van a ser hisopados en el transcurso del miércoles en la Unidad Sanitaria de Ascensión a través de un operativo conjunto con personal del Hospital Municipal.

Ante el cierre total, solamente quedaran autorizados a funcionar los comercios esenciales vinculados con el rubro alimentario como supermercados y almacenes, al mismo tiempo que permanecerán abiertas las farmacias, entidades mutuales y la sucursal bancaria. Los demás comercios no podrán abrir sus puertas, al menos hasta el lunes, además de quedar prohibida la construcción, las reuniones sociales o familiares y las practicas deportivas.

El Dr. Apizatto mencionó que “ante cualquier duda por la aparición de síntomas o por considerar que configuran un caso estrecho del caso confirmado, pueden comunicarse al 2353 15405882 o al fijo de la Unidad Sanitaria 496025”.

Y agregó: “seguimos trabajando en la localización de los contactos y en la instrucción de como manejarse en el aislamiento domiciliario y pedimos a toda la población que extreme las medidas de cuidado y de higiene, como venimos repitiendo desde el primer momento, no juntarse si no es necesario y no viajar afuera del distrito si no lo amerita la situación

La Intendente Erica Revilla exhortó a la población a manejarse con “conciencia y responsabilidad porque depende de cada uno. Nosotros como estado debemos estar siempre, pero si no nos acompañan y nos ayudan, este trabajo es imposible que sea exitoso.

Asimismo anunció oficialmente que “a partir de esta noche desde las 00 hs. y hasta el lunes 1° de septiembre se va a cerrar la localidad de Ascensión. Esto se hace para que los efectores de salud puedan trabajar con los contactos estrechos. Entonces, lo que pedimos es quedarse en sus casas”.

La Dra. Barisich explicó que “esto nos va a permitir evaluar la situación, ver a donde estamos parados y una vez que estemos seguros de que nadie va a quedar afuera de la red de contención y evaluación, vamos a volver a la normalidad. Pero ahora debemos volver a estar adentro a fin de chequear que las interacciones humanas puedan amplificar esta situación epidemiológica que es muy seria porque con uno mas que de positivo la situación se agrava de una forma exponencial”.

La intendente mencionó que “la delegación municipal va a estar cerrada hasta el lunes, solamente van a trabajar los empleados de recolección de residuos. Por eso, pedimos a los vecinos que colaboren porque se van a trabajar con menos empleados. Y también tenemos que cuidar a los médicos, a las enfermeras y a la policía porque si se nos enferma uno vamos a tener que aislar comisarias, centros de salud, hospital y demás. Eso no tiene que pasar porque dependemos de ellos como trabajadores esenciales”.

“Vamos a trabajar duramente para que no haya ninguna muerte en el distrito. Esto va a ser muy largo, pero depende de nosotros, de la conciencia de cada uno y de toda la población en general. Les pedimos que se cuiden mucho como lo hacen los médicos, enfermeras y policía. Entre todos vamos a poder salir de esta situación”, concluyó la mandataria.