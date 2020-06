El presidente de las Liga Deportiva de General Arenales, Cristian Lescano, consideró que el futbol local “no se puede sustentar sin la convocatoria de publico”, al referirse a la posibilidad de reanudar la actividad con vistas a lo que resta de la temporada, dado que en agosto se estarían reanudando las reuniones para un posible retorno.

“Si bien hay muchas ganas de volver, tenemos que tener en cuenta el riesgo que se corre, y es posible que por apurarnos vamos a retroceder en la lucha contra este tema de la pandemia”, indicó el dirigente. Y consideró: “lo mas importante es que se pueda volver con publico porque nuestro futbol no es profesional y no se puede sustentar si no es con la convocatoria de publico. Entonces, la idea es volver de manera normal, como se desarrollaba antes, aunque sabemos que va a costar mucho y tendremos que ir evaluando los pasos a seguir”.

“Sabemos que en nuestro distrito no hay ningun caso, pero tenemos a jugadores y árbitros que vienen de la región y esa es una cuestión que tambien tenemos que analizar”, sostuvo el directivo. Y puntualizó: “lo primero va a ser volver a los entrenamientos porque los jugadores necesitan una buena pretemporada para evitar lesiones durante el campeonato.

Sabemos que no es futbol profesional y habrá que evaluar los protocoles que se puedan implementar Lescano sostuvo: “más allá del futbol de primera, lo que más me preocupa es el futbol de inferiores porque los chicos, al no asistir a la escuela y en el encierro que están, pueden llegar a perder un año de actividad. Por eso tengo la idea de que cuando vuelvan las clases, se pueda retornar también con las divisiones inferiores, evaluando que tipo de torneo podemos implementar”.

El presidente de la Liga no descartó la posibilidad de continuar, con posibles modificaciones, la alianza deportiva con Colón. Al respecto dijo: “vamos a ir evaluando los pasos a seguir porque en agosto vamos a empezar a charlar con vistas a la posibilidad de volver en septiembre u octubre.

La idea es empezar un torneo que se traslade a fines del verano, aprovechando los mejores días. Asimismo, remarcó: “la economía va a quedar muy frágil y eso va a repercutir en la cantidad de público en las canchas que es el aspecto principal de la recaudación de los clubes locales, teniendo en cuenta que los gastos son grandes y es un tema que también tenemos que analizar, ya sea policía, árbitros, y demás”.

“Sabemos que se extraña mucho el futbol pero debemos tener en cuenta la situación que estamos viviendo y ojala que este año podamos volver a tener la pelota rodando”, concluyó.